Fotografia
Perché scegliere la fotografia professionale
di - Redazione
Con l’avvento delle macchine fotografiche digitali e gli smartphone, le foto debordano su computer e dispositivi mobili: stampiamole su Internet
Si chiama Polaroid 600 Cool Cam Red ed è la nuova Instant Camera ispirata alla macchina fotografica che ha spopolato negli anni '80
Si chiama Impossible I-1 ed è una fotocamera istantanea che può far rivivere il mito delle Polaroid: caratteristiche e prezzo
Kodak rispolvera il Super 8 al CES 2016
Redazione - 08 gen 2016
Il Super 8 torna a dominare le scene. Kodak presenta al CES 2016 una telecamera con tutti i pregi del vecchio formato e i vantaggi del digitale
Leica SL è la nuova fotocamera di Leica dedicata ad un pubblico di fascia alta. In grado di scattare in modo continuo a 11 fps e registrare video 4K
GoPro Hero+ telecamera a basso costo con WI-FI
Redazione - 28 set 2015
GoPro Hero+ basso e caratteristiche di ottimo livello con connessione WI-FI. Soluzione interessante per chi vuole qualità senza spendere un patrimonio
Canon sviluppa un sensore da 250 MegaPixel
Redazione - 08 set 2015
Canon progetta un sensore da 250 MegaPixel in grado di leggere distintamente una scritta sulla fusoliera di un aereo a 18Km di distanza