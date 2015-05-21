TV
Articoli in Evidenza
Tv box Android: come funziona?
di - Redazione
Tv 4k e Ultra HD: quale scegliere?
Redazione - 30 mar 2016
TV 4k e Ultra HD, due standard per gli appassionati dell'immagine ad alta definizione. Quale fra le due tecnologie scegliere, perché?
Samsung mostra due prototipi di display OLED trasparenti e a specchio. Uniti a tecnologie come RealSense cambiano il modo di interagire con lo schermo
LG presenta il prototipo di una TV OLED dall'incredibile spessore di 0.97mm. Può essere attaccata ad una parete tramite magneti, come un foglio di carta...