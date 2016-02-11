Articoli in Evidenza
Twitter, abbiamo un problema: meglio cambiare la password
di - Redazione
Twitter raddoppia: da 140 a 280 caratteri
Redazione - 27 set 2017
Twitter ha deciso di modificare il limite di caratteri per i tweet: si passa da 140 a 280, la nuova funzione già in fase di test
Twitter rivoluziona il microblogging: nuove funzioni per navigare più facilmente, icone rinnovate, foto del profilo e tanto altro ancora
Twitter: tutte le novità sui messaggi privati
Redazione - 14 giu 2017
Twitter lancia importanti novità per i messaggi diretti delle aziende: si possono includere tre pulsanti per invitare a “fare cose”
Twitter, buono l'andamento finanziario nel quarto trimestre 2015. Delude invece l'andamento degli utenti attivi rispetto al trimestre precedente