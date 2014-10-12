Orologi
Orologi vintage da uomo, ecco come orientarsi nella scelta
di - Redazione
TAG Heuer Connected smartwatch fashion
Redazione - 09 nov 2015
TAG Heuer Connected il primo smartwatch con Android della casa svizzera è un mix ben bilanciato di eleganza e tecnologia
Montblanc entra nel mondo del wereable con un braccialetto Smart che fa coppia con un orologio classico.
Da Montblanc ecco "Homage to Nicolas Rieussec Special Edition" . Una edizione limitata e incredibilmente elegante in omaggio all'inventore del cronografo