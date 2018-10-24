Migliori orologi di lusso in circolazione
24/10/2018
Quando si parla di lusso il pensiero corre subito agli orologi, che ad oggi possono essere considerati un buon biglietto da visita, in grado di dare charme e importanza a chi lo indossa. Ovvio è che quando si parla di “lusso” si fa riferimento a modelli che per essere acquistati necessitano di un budget un pochino elevato. In fondo si sa che il buono costa, e si fa pagare. I migliori orologi di lusso ormai hanno occupato un ruolo molto importante e disparati all’interno del mercato, grazie anche ai vari brand che per competere con le aziende rivali hanno attirato l’attenzione della clientela con modelli unici, all’avanguardia e esteticamente favolosi da guardare (e ovviamente indossare).
Migliori orologi di lusso: una cultura intramontabileChe sia un orologio maschile o femminile, quando si parla di lusso intendiamo modelli che si adattino alle tendenze del momento, dando quella marcia in più rispetto ai più comuni accessori del genere. Non sarebbe dunque impresa difficile riuscire a stilare una classifica delle migliori marche del momento, ovviamente tenendo conto del fatto che, orientandosi nel mondo “luxury” il costo sale di gran lunga e quindi bisogna essere disposti a spendere quel tanto in più. In fondo l’orologeria d’alta qualità rappresenta un modo di essere, una concezione culturale legata alla relazione che si ha con il mondo. Quasi un biglietto da visita, come abbiamo già detto poc’anzi, per uomini e donne ambiziosi di mostrarsi per la loro peculiare esclusività. I nuovi modelli di lusso si sono ben adattati alla nuova società industrializzata e soprattutto automatizzata, mantenendo sempre e comunque quella venatura classica, di conoscenza e pensiero di cui abbiamo sempre bisogno. Il lusso non conosce limiti, né di creatività né di fantasia, per questo un orologio “in” entra nello sguardo sognante di chiunque. Capacità immaginativa, sensazione di potere, bella presenza, ecco i concetti che i più importanti brand hanno messo in cantiere nel creare le loro collezioni fatte solo per pochi. Perché cultura non è solo conoscenza, ma anche stile, vita, approccio al mondo che gira proprio così.
Migliori orologi di lusso: quali e come comprarliTutti coloro che amano il lusso e la classe anche applicati nel mondo dell’orologeria sanno bene che devono far fronte a spese care per sfoggiare un modello super lussureggiante fatto di storia e di prestigio. Motivo per cui, anche se in pochi lo dicono, ci si rivolge spesso al mercato dell’usato per acquistare un modello che abbia il suo perché. Di orologi usati a Roma se ne vendono a bizzeffe, si risparmia e si fa la medesima figura, perché in fondo conta il reale valore dell’accessorio e non a quanto noi lo abbiamo acquistato. Capita poi inoltre di imbattersi in veri e propri collezionisti che amano riempire le teche di modelli rari, quasi unici dal valore inestimabile. Motivo per il quale in giro c’è davvero una vasta gamma di orologi da acquistare, che al solo nominarli, fanno fare i cosiddetti “occhi a cuoricino”. In una classifica dei più importanti orologi di lusso, non può certo mancare il Brand Cartier, super noto non solo per la linea di gioielli dai valori inestimabili, ma anche per modelli di orologi che simboleggiano l’importanza del marchio e fanno sentire importante chi li indossa. Sono modelli dalla vestibilità pratica ska quelli maschili che quelli femminili, diventando emblema così di un mercato sempre più competitivo. Ma una delle marche intramontabili che di orologi di lusso ormai nei fa dagli anni ’50 (sempre molto in voga tra star e fanatici collezionisti) è il Rolex. C’è chi dice che il brand in questione faccia i modelli più belli al mondo, ma pur se qualcuno disdegna una tale affermazione, è verità assoluta che la Rolex venda glimorlogi più costosi al mondo. Di anno in anno, la sua presenza sul mercato ha permesso ad ogni modello di diventare un must rappresentativo del brand, senza contare quanti anni passino da un modello all’altro, restano tutti un evergreen dal massimo rispetto. Perché vintage, innovazione e rivoluzione riescono solo in un orologio Rolex a riunirsi in contemporanea.
