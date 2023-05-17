Noleggio Apple MacBook, perché è una formula sempre più richiesta

L’acquisto di un nuovo dispositivo è sempre la soluzione migliore?

Non in tutti i casi, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è effettivamente così ed è questa la ragione per cui conviene approfondire con la massima attenzione un nuovo trend che si sta imponendo sul mercato. Stiamo facendo riferimento al servizio di noleggio operativo, che offre la possibilità di utilizzare e mettere le mani su prodotti di marchi noti in tutto il mondo, come ad esempio Apple, senza sborsare cifre astronomiche e pagando semplicemente una rata mensile.

Il noleggio di un Apple MacBook su noleggio-computer.it è una soluzione decisamente apprezzata anche da un gran numero di imprese e aziende, così come da tanti liberi professionisti e freelance.

Tanti i motivi convenienti, che vedremo a breve, tra cui quello di avere delle spese che sono ben determinate e bloccate, potendole chiaramente pianificare in anticipo, evitando in tal modo che il canone possa variare lungo il decorso del contratto di noleggio.

Perché il noleggio operativo è una scelta sempre più diffusa

Nel corso degli ultimi mesi sono tantissime le aziende che hanno deciso di usufruire di questa opportunità. E, in effetti, è anche facile comprenderne i motivi. Prima di tutto per via del fatto che poter lavorare con dei dispositivi all’avanguardia e sempre aggiornati è sicuramente un vantaggio non indifferente.

D’altro canto, però, non sempre ci si può permettere di investire una somma di denaro molto alta per un prodotto uscito di recente.

E tante aziende, proprio tramite il noleggio operativo, riescono a permettersi, e a mettere a disposizione dei propri dipendenti, dei prodotti targati Apple di nuova generazione. Il noleggio operativo, in fondo, non è altro che quel servizio di noleggio che mette a disposizione vari strumenti e diverse attrezzature che vengono utilizzate per svolgere in maniera il più efficace ed efficiente possibile l’attività di business.

Quali sono gli aspetti convenienti

Ci sono diversi vantaggi legati al fatto di scegliere il noleggio operativo al posto di comprare un device del marchio di Cupertino. Prima di tutto, la convenienza dal punto di vista prettamente economico.

D’altro canto, non si deve sottovalutare anche la notevole praticità dal punto di vista dei pagamenti. La convenienza si esprime prima di tutto per via del fatto che il noleggio offre la possibilità al professionista di sfruttare dei device tecnologici con un costo complessivo da sopportare che non andrà mai oltre quello rappresentato dall’acquisto a tutti gli effetti dello stesso prodotto.

Il risparmio viene misurato inevitabilmente in relazione al tipo di prodotto che si ha intenzione di noleggiare, ma un altro aspetto che fa senz’altro la differenza è anche rappresentato dalla durata del noleggio. La comodità di pagamento si riferisce più che altro alla necessità di effettuare il versamento di un canone con cadenza periodica. In questo modo, al posto che dover tirare fuori dalla propria tasca l’intera somma di denaro all’inizio, tale spesa verrà suddivisa mensilmente.

La spesa in questo modo rateizzata, quindi, è decisamente più sostenibile e anche più semplice e pratica da gestire.

Da notare, però, come la pratica del noleggio operativo sia una soluzione in grado davvero di garantire numerosi spunti e aspetti convenienti. Ad esempio, all’interno del canone di noleggio operativo troviamo l’assicurazione sul furto e sull’incendio, così come l’assicurazione sui danni accidentali. Si tratta di rate che poi si possono detrarre in dichiarazione dei redditi.

Da notare come, spesso e volentieri, la garanzia sul prodotto che si intende avere a disposizione arriva fino ad una soglia massima di 24 mesi per quanto riguarda i vari dispositivi del marchio di Cupertino, mentre per i pc Apple si toccano anche i 36 mesi.