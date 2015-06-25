Trasporti
Amazon si prepara alla vendita di auto online?
Redazione - 07 ott 2016
Succede a moltissime persone di trovarsi nella condizione di voler comprare un'auto nuova ma di non avere precisamente idea di quale sia la candidata ideale
Ehang 184 il primo drone per trasporto persone
Redazione - 07 gen 2016
Si chiama Ehang 184 ed è il primo drone adibito a trasporto persone. È stato presentato al CES 2016 ed è già pronto a volare
Arriva Lumos, il casco per ciclisti che segnala un cambio di direzione e ha indicatori di frenata. Per la massima sicurezza durante le pedalate serali
Uber testa i suggerimenti per il punto di imbarco
Redazione - 09 lug 2015
Nuova funzionalità in vista per Uber, suggerirà agli utenti qual è il punto più vicino da raggiungere per essere raccolti velocemente da un'autista
Uber acquista parte del servizio di mappe di Bing ed assume 100 impiegati specializzati nella raccolta dati, in particolare immagini aeree e satellitari
In stato di fermo due dirigenti di Uber POP francese con l'accusa di attività illegale. Uber POP bloccato in Francia a seguito della rivolta dei tassisti
Rivolta dei tassisti in Francia contro Uber POP
Redazione - 25 giu 2015
Francia totalmente bloccata per la rivolta dei tassisti nei confronti di Uber POP. Passeggeri costretti a dirigersi a piedi verso l'aeroporto