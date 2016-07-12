GoEuro è l'app per le vacanze, organizza il tuo viaggio con un click

Con la nuova funzione dell’app di GoEuro.it, la giovane start up con sede a Berlino, si può dire addio allo stress da viaggio e godere dei propri giorni di vacanza senza imbattersi in brutte sorprese. La parola d’ordine per GoEuro è coccolare i propri utenti permettendo loro di organizzare in modo facile facile ogni dettaglio della propria vacanza.

Sole, mare e tanto relax, sono questi gli ingredienti di una vacanza perfetta. Per non rovinare quei giorni che tanto abbiamo atteso durante un intero anno di lavoro, l’ideale è pianificare il proprio viaggio, un particolare non di poco conto che però può rivelarsi davvero stressante. GoEuro nell’ideare la nuova funzione dedicata ai viaggiatori, ha pensato proprio a questo. La nuova funzione lanciata proprio in questi giorni, permette ora di pianificare il proprio viaggio con un unico click.

Gli utenti possono utilizzare l’app di GoEuro dal proprio smartphone, organizzare in pochi passi la destinazione del proprio viaggio e partire con la certezza di avere sempre con se un valido aiuto per affrontare ogni spostamento senza intoppi. Con un’unica app si possono quindi controllare e confrontare orari e prezzi sia di treni che aerei o anche autobus. Grazie poi alla creazione di un profilo personale, sarà più semplice e sicuro acquistare i biglietti e effettuare i pagamenti. GoEuro, la piattaforma di ricerca viaggi che consente ai clienti di cercare e prenotare treni, autobus, e voli in Europa, si avvale della partnership delle più importanti aziende di trasporto, più di 450 presenti in Europa.

L’app è quindi in grado di confrontare in una sola ricerca, treni, autobus, aerei e car sarin. L’unica cosa che l’utente deve fare è dire dove vuole andare e l’app gli indicherà ogni modo possibile e mezzo disponibile per raggiungere la destinazione scelta. Per rendere il tutto ancora più semplice, è possibile filtrare i risultati in base alle preferenze di orari, prezzi e durata del viaggio. L´app di GoEuro effettua inoltre continui aggiornamenti su circa 46.000 tratte, condizione che garantisce l’affidabilità dei risultati.

Che si tratti di una capitale europea frenetica e affollata o di un piccolo angolo di paradiso sperso nel nulla, con l’app di GoEuro si potrà sempre trovare il modo più consono alle proprie esigenze per raggiungere la meta e ripartire per una nuova destinazione. L'app di GoEuro si può scaricare dall’appstore sia per Android che per iOS.