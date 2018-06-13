Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Cibo a dimicilio con i droni: la rivoluzione in Islanda

Redazione Avatar

di Redazione

13/06/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Cibo a dimicilio con i droni: la rivoluzione in Islanda
In Islanda il cibo arriva dal cielo, con i droni. È il servizio in via sperimentale che hanno avviato le società Aha e Flytrex, che nel giro di un paio d’anni contano di estendere ulteriormente la consegna a domicilio di cibo tramite droni. Ne trarrà beneficio principalmente la capitale Reykjavik, ossia il centro più popolato dell’intera isola. Aha potrà utilizzare 13 diversi corridoi per coprire circa la metà del territorio comunale. I droni utilizzati potranno trasportare al massimo 3 kg di viveri, un peso comunque sufficiente per consegnare a domicilio i beni alimentari di uso più comune. La velocità massima che potranno raggiungere i velivoli senza pilota sarà di 50 Km/h. Eppure, non sono tutti entusiasti di questo nuovo servizio. Molti abitanti del luogo temono che non sia garantita la sicurezza del trasporto, ritenuto facilmente soggetto a sabotaggio. Al contrario, sottolinea il fondatore di Flytrex, Yariv Bash, sabotare i droni non sarà affatto facile. Inoltre, sempre secondo Bash, questo metodo di consegna del cibo diventerà preso una prassi in Islanda.
“Una volta che hai visto un iPhone, ti sei reso conto che è il futuro - sottolinea - , credo che la prima volta che un tuo vicino ordinerà la sua bottiglia di vino che ha dimenticato per cena ricevendola in 15 minuti, lo vorrai anche tu”.
https://www.youtube.com/watch?v=ixP6zOLu3Gs
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mondiali Russia 2018: da Euronics "sconti in campo" fino al 27 giugno

Articolo Successivo

Ursnif: il nuovo virus che ruba le password bancarie

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Amazon si prepara alla vendita di auto online?

Amazon si prepara alla vendita di auto online?

07/10/2016

GoEuro è l'app per le vacanze, organizza il tuo viaggio con un click

GoEuro è l'app per le vacanze, organizza il tuo viaggio con un click

12/07/2016

Ehang 184 il primo drone per trasporto persone

Ehang 184 il primo drone per trasporto persone

07/01/2016