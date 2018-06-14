Caricamento...

Mondiali Russia 2018: da Euronics "sconti in campo" fino al 27 giugno

14/06/2018

In occasione dell’inizio dei Mondiali di Russia 2018, Euronics ha presentato il volantino “Sconti in campo”. La nota catena di prodotti di elettronica con questa iniziativa prevede sconti del 50% su tantissimi prodotti come TV Oled e Led, Pc portatili e tablet e smartphone. E non è tutto, perché ci sono ancora offerte e promozioni su condizionatori e frigoriferi, mentre lo “speciale piccoli elettrodomestici” ha al centro prodotti per la cura della persona o utili per la cucina. Lo speciale “home enterntainment”, infine, si rivolge maggiormente ai videogamer con giochi e console. L’iniziativa nata in concomitanza con i Mondiali di Russia 2018 è affiancata da “sconti online”, iniziativa accessibile dallo shop digitale di Euronics e valida sempre da oggi, 14 giugno, al 27 giugno 2018. Gli sconti interessano tutte le categorie merceologiche, con particolare attenzione agli smartphone con sistema operativo Android.
