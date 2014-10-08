Top Ten
Articoli in Evidenza
5 App gratuite per organizzare una vacanza con il telefonino
di - Redazione
Dalla ricerca del volo alla lista delle cose da mettere in valigia ecco le 5 migliori App gratuite per pianificare un viaggio con il telefonino
Le parole più cercate su Google nel 2014
Redazione - 16 dic 2014
Google ha rilasciato la classifica delle parole maggiormente cercate nel 2014. I risultati per l'Italia sono sorprendenti oltre che divertenti
Ecco la classifica delle app, dei film, della musica più scaricata del 2014 secondo Google. Duolingo, Frozen e Candy Crush Saga sul podio
10 semplici trucchi per cucinare come uno chef
Redazione - 27 ott 2014
Idee semplici e subito realizzabili per cucinare in casa con tutto il gusto dei grandi ristoranti.
Pulire il forno a microonde senza sforzo e senza detersivi, patatine "fritte" non fritte, biancheria "lavata" direttamente nel forno... tanti piccoli trucchi per usare il microonde in modo efficace e sorprendente!