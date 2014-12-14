Caricamento...

Le app, i film, la musica più scaricata del 2014 secondo Google

14/12/2014

Sul blog ufficiale di android è stata appena pubblicata un'infografica che mostra le app, la musica e i film più scaricati del 2014. Così un po' per curiosità, un po' per capire se abbiamo mancato qualche download nel corso del 2014 scopriamo che fra le app la più scaricata per il settore education è Duolingo l'applicazione che consente di imparare l'inglese facilmente, per la musica abbiamo Pandora, per il travel Tripadvisor. La categoria che è cresciuta maggiormente in assoluto rispetto alle altre è quella della Salute e Fitness. Per i giochi la fanno da padrone Candy Crush Saga, Don't Tap the White Tile e Farm Heroes Saga. Il film più scaricato del 2014 è stato Frozen, l'attore più ricercato lo scomparso Robin Williams. Per la musica l'album più scaricato dell'anno è stato nuovamente la colonna sonora di Frozen, la canzone più gettonata Dark Horse di Katy Perry. Le fonti di informazioni più utilizzate il New York Times, TMZ e Forbes. Di seguito la classifica completa:

Apps

Education: Duolingo Healt & Fitness: MyFitnessPal Musica: Pandora Fotografia: Flipagram Social: Facebook Entertainment: Netflix Sport: NFL Mobile Travel: Tripadvisor

Giochi

Candy Crush Saga Don't Tap The White Tile Farm Heroes Saga Subway Surfers Clash of Clans

Film e TV

Film: Frozen TV Show: The Walking Dead ComeBack Movie: Toy Story

Musica

Album of the Year: Frozen Soundtrack Song of the Year: Dark Horse by Katy Perry Song of the Summer: Fancy by Iggy Azalea La classifica completa a questo indirizzo
