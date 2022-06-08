Home Mobile Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

di Redazione 08/06/2022

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In tutti questi anni abbiamo assistito ad un innalzamento generale della qualità degli Smartphone. Ormai anche i modelli di fascia medio-bassa hanno prestazioni non dissimili a quelle di modelli di alto livello di alcuni anni fa. Manca una vera rivoluzione nel campo e questa sta arrivando da Oppo. Oppo X 2021 cos'é Pur riconoscendo l'eccellenza di alcune marche nel mercato degli Smartphone, innegabile, dobbiamo però anche registrare un certo appiattimento verso l'alto nella qualità dei prodotti. Nel tempo si sono affacciate sul mercato marche prima poco conosciute che hanno comunque presentato prodotti di alta qualità e a prezzi concorrenziali rispetto ai giganti del settore ma con prestazioni non poi tanto distanti. Oppo è un marchio cinese che sta proponendo Smartphone di livello piuttosto alto e oggi arriva, si fa per dire in quanto ancore non si sa quando sarà in commercio, un apparecchio assolutamente innovativo. La sua particolarità sta nel fatto che lo schermo è estensibile. Si tratta di un concetto assolutamente diverso rispetto agli Smartphone che si aprono, ad esempio, trasformandolo in un mini Tablet. Oppo X 2021 promette proprio il passaggio da 6,7 a 7,4 pollici massimi semplicemente attraverso lo sfioramento di un tastino laterale che attiva mini motori che srotolano lo schermo. Crediamo che sia un'idea di eccezionale interesse anche se la TLC aveva proposto un Concept simile all'ultimo Mobile World Congress ma ancora in forma assolutamente embrionale, giusto per dimostrare una notevole ricerca in questo tipo di apparecchio. Oppo X 2021 Caratteristiche E' molto difficile parlare delle caratteristiche di uno Smartphone che ancora non si sa quando sarà immesso sul mercato, soprattutto in mancanza di informazioni dalla casa produttrice su diversi aspetti. Al momento quello che ufficialmente si può sapere lo si sa da un video ufficiale di Oppo. Ad esempio, sappiamo che quasi certamente sarà gestito da uno Snapdragon 865 e che la memoria dovrebbe assestarsi su 8 GB di Ram e 128 GB di store interno. Oppo certamente avrà convogliato tutto il suo impegno sulla parte hardware del suo nuovo dispositivo, superando problemi certamente notevoli nella progettazione ed ora si deve concentrare sul software di gestione, cosa a sua volta non da poco. Nulla si sa rispetto alla potenza della batteria e questo è particolarmente importante considerando anche che i roll motor che srotolano lo schermo avranno di sicuro un loro consumo che incide sull'autonomia. Da sempre Oppo è impegnata anche sul fronte della ricarica rapida per i suoi apparecchi e c'è da scommettere che anche per il suo Oppo X 2021 non sarà diverso, probabilmente con un sistema di ricarica da 65 Watt. Oppo X 2021 Prezzo Grande incognita anche sul prezzo dell'Oppo X 2021. Nessuna benchè minima indicazione arriva dalla Casa cinese ma quello che appare piuttosto verosimile è che per via dei grandi costi di progettazione e per la tecnologia applicata, si attesterà su livelli piuttosto alti. Alcuni esperti si spingono ad ipotizzare un costo difficilmente inferiore ai 2000 Euro se non anche di più ma su questo non ci resta che attendere che venga lanciato sul mercato. Mistero anche su quest'ultimo punto. Molto probabilmente, una volta messo a punto l'hardware, cosa ormai apparentemente fatta, occorre provvedere al software e l'incertezza sui tempi relativi a questo certamente impediscono una stima verosimile sull'immissione in commercio. Se Oppo riuscirà a dare vita al suo nuovo innovativo modello in tempi brevi, è possibile ipotizzare l'uscita almeno sul mercato asiatico nella seconda metà del 2021, al massimo entro la fine dell'anno. Solo successivamente verrà aperto il mercato occidentale, Europeo e Americano, quindi occorre armarsi di pazienza ed attendere la maturazione dei tempi.