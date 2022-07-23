Trasporto auto con bisarca: velocità ed efficienza
23/07/2022
Le bisarche, di cosa si trattaPuò capitare di non conoscere il termine bisarca, ma senza ombra di dubbio vi sarà capitato almeno una volta di ammirare uno di questi grossi automezzi, che circolano nella maggior parte dei casi su autostrada o, in ogni caso, su strade a scorrimento veloci. In effetti, per chi non lo sapesse, la bisarca è un mezzo che è dotato di una struttura tale da eseguire il trasporto fino ad una soglia massima pari a 10 auto. Di solito, le bisarche, proprio in virtù di tali imponenti dimensioni, hanno bisogno di ampi spazi di manovra. Il trasporto auto con bisarca, al giorno d’oggi, si può considerare il sistema maggiormente diffuso e apprezzato, garantendo al contempo un elevato livello in termini di sicurezza e rapidità. Un servizio che ormai si è affermato in tutta Italia, anche per via del fatto che non esiste più il medesimo servizio garantite tramite le linee ferroviarie, senza dimenticare come, in confronto al trasporto auto via nave, c’è senz’altro un maggior livello di flessibilità per i clienti.
Quali sono gli aspetti vantaggiosi di affidarsi alle bisarcheIn confronto al servizio di trasporto auto via nave, la bisarca è in grado di viaggiare in pratica su qualsiasi strada, tranne quelle di paese e ad ogni orario. Invece, il trasporto auto tramite nave deve rispettare degli orari di partenza e di arrivo che sono fissi, così come non c’è nemmeno flessibilità nella scelta dei luoghi dedicati al carico e allo scarico delle vetture. Invece, grazie al servizio tramite bisarca, c’è la possibilità di sfruttare un livello di flessibilità notevole, sotto ogni punto di vista. La spedizione di una vettura mediante una bisarca è in grado di garantire il soddisfacimento di ogni esigenza sia dei privati che di aziende. Tra i numerosi vantaggi troviamo anche quelli legati alla sicurezza. Nella maggior parte dei casi, la struttura di tali automezzi presenta una copertura, in maniera tale da evitare, ad esempio, che il maltempo possa in qualche modo danneggiare e rovinare le vetture che sono oggetto del trasporto.
A quanto ammonta la spesa da considerareIl trasporto di una vettura da un luogo ad un altro particolarmente distante viene messo a disposizione da svariate aziende. In realtà, il comune denominatore è rappresentato dal fatto che i costi non sono mai troppo alti. In ogni caso, ci sono diversi elementi che finiscono per incidere notevolmente sul prezzo finale che si dovrà pagare per usufruire di un simile servizio. Tra gli aspetti che bisogna necessariamente prendere in considerazione troviamo la tipologia di percorso e le strade che devono essere affrontate dalla bisarca, ovviamente il numero di chilometri che è necessario percorrere per raggiungere la destinazione prevista, ma anche le dimensioni e il peso che caratterizzano l’auto che deve essere trasportata, senza dimenticare la necessità di varcare i confini italiani per attraversare dei Paesi stranieri. Anche le condizioni della vettura possono influire sul costo finale che deve essere considerato.
