Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Trasporto auto con bisarca: velocità ed efficienza

Redazione Avatar

di Redazione

23/07/2022

Facebook
Twitter
Whatsapp
Trasporto auto con bisarca: velocità ed efficienza
Nel corso degli ultimi decenni, a tante persone è capitato spesso di aver bisogno di spostare una vettura da un luogo ad un altro molto distante. In questi casi, stante l’impossibilità di muoversi con il mezzo in questione, è necessario fare affidamento su dei servizi che possono garantire alti livelli in termini di efficienza e di rapidità. Nel corso degli ultimi tempi, c’è un servizio che si è affermato in modo particolare per quanto riguarda il trasporto auto. Stiamo facendo riferimento alla bisarca, un mezzo perfetto per lo spostamento delle auto, visto che riesce a garantire tempestività e soprattutto una notevole sicurezza per i mezzi che vengono trasportati, garantito da tante aziende, come si può notare su Trasportami.com.

Le bisarche, di cosa si tratta

Può capitare di non conoscere il termine bisarca, ma senza ombra di dubbio vi sarà capitato almeno una volta di ammirare uno di questi grossi automezzi, che circolano nella maggior parte dei casi su autostrada o, in ogni caso, su strade a scorrimento veloci. In effetti, per chi non lo sapesse, la bisarca è un mezzo che è dotato di una struttura tale da eseguire il trasporto fino ad una soglia massima pari a 10 auto. Di solito, le bisarche, proprio in virtù di tali imponenti dimensioni, hanno bisogno di ampi spazi di manovra. Il trasporto auto con bisarca, al giorno d’oggi, si può considerare il sistema maggiormente diffuso e apprezzato, garantendo al contempo un elevato livello in termini di sicurezza e rapidità. Un servizio che ormai si è affermato in tutta Italia, anche per via del fatto che non esiste più il medesimo servizio garantite tramite le linee ferroviarie, senza dimenticare come, in confronto al trasporto auto via nave, c’è senz’altro un maggior livello di flessibilità per i clienti.

Quali sono gli aspetti vantaggiosi di affidarsi alle bisarche

In confronto al servizio di trasporto auto via nave, la bisarca è in grado di viaggiare in pratica su qualsiasi strada, tranne quelle di paese e ad ogni orario. Invece, il trasporto auto tramite nave deve rispettare degli orari di partenza e di arrivo che sono fissi, così come non c’è nemmeno flessibilità nella scelta dei luoghi dedicati al carico e allo scarico delle vetture. Invece, grazie al servizio tramite bisarca, c’è la possibilità di sfruttare un livello di flessibilità notevole, sotto ogni punto di vista. La spedizione di una vettura mediante una bisarca è in grado di garantire il soddisfacimento di ogni esigenza sia dei privati che di aziende. Tra i numerosi vantaggi troviamo anche quelli legati alla sicurezza. Nella maggior parte dei casi, la struttura di tali automezzi presenta una copertura, in maniera tale da evitare, ad esempio, che il maltempo possa in qualche modo danneggiare e rovinare le vetture che sono oggetto del trasporto.

A quanto ammonta la spesa da considerare

Il trasporto di una vettura da un luogo ad un altro particolarmente distante viene messo a disposizione da svariate aziende. In realtà, il comune denominatore è rappresentato dal fatto che i costi non sono mai troppo alti. In ogni caso, ci sono diversi elementi che finiscono per incidere notevolmente sul prezzo finale che si dovrà pagare per usufruire di un simile servizio. Tra gli aspetti che bisogna necessariamente prendere in considerazione troviamo la tipologia di percorso e le strade che devono essere affrontate dalla bisarca, ovviamente il numero di chilometri che è necessario percorrere per raggiungere la destinazione prevista, ma anche le dimensioni e il peso che caratterizzano l’auto che deve essere trasportata, senza dimenticare la necessità di varcare i confini italiani per attraversare dei Paesi stranieri. Anche le condizioni della vettura possono influire sul costo finale che deve essere considerato.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Monitor digital signage: alcune caratteristiche da considerare

Articolo Successivo

Oppo X 2021: Recensione

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Consigli per un efficace branding personale

Consigli per un efficace branding personale

15/09/2022

Come scegliere i materiali per la stampa 3d

Come scegliere i materiali per la stampa 3d

31/08/2022

Oculus Go: è davvero il visore della rivoluzione?

Oculus Go: è davvero il visore della rivoluzione?

02/05/2018