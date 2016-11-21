Auto e Moto
Auto e ricambi: dove trovarli?
di - Redazione
A partire dall'anno 2020 e in previsione delle Olimpiadi del 2028, a Los Angeles sarà attivo un servizio di navette volanti senza pilota: si chiama UberAir
Le auto a guida autonoma, le cosiddette driverless car, possono essere mandate facilmente in confusione, lo dimostra uno studio
Una nuova Fiat Panda a biometano ricavato dalle acque fognarie è sbarcata a Milano: percorrerà 80mila chilometri in un paio di mesi
Google Waymo: un'auto a guida autonoma con Honda?
Redazione - 22 dic 2016
La tecnologia Waymo delle Google Car potrebbe essere utilizzata da Honda per sviluppare una vettura a guida autonoma: pronta per il 2020?