UberAir: taxi volanti per 4 persone a partire dal 2020
di Redazione
08/11/2017
Taxi volanti UberAir per i Giochi del 2028La sperimentazione partirà nel 2020 con la speranza che il servizio sia consolidato per i Giochi Olimpici di Los Angeles del 2028. Per lo sviluppi di questi nuovi progetti, Uber ha stretto accordi con la Nasa: assieme stanno lavorando alla gestione del traffico senza piloti e di veicoli aerei a bassa quota, anch’essi senza conducenti. “UberAIR - spiega Jeff Holden - effettuerà ogni giorno molti più voli sulle città di quanto sia mai avvenuto. Perché ciò avvenga in modo sicuro ed efficiente è necessario un cambio radicale delle tecnologie per la gestione dello spazio aereo. L’unione delle conoscenze software di Uber e l’esperienza ingegneristica decennale della Nasa in ambito aereo per affrontare questo scenario rappresenta un passo fondamentale per lo sviluppo di Uber Elevate”, conclude il Chief Product Officer di Uber.
Apple nuova causa: sotto accusa la doppia fotocamera di iPhone
Content marketing: che cos'è e come funziona
