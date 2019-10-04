Auto e ricambi: dove trovarli?
di Redazione
04/10/2019
Ricambi auto: cosa sono?Per ricambi auto, si intendono i pezzi sostitutivi necessari al funzionamento della tua autovettura. Che sia una vettura appena acquistata, o una più datata, prima o poi avrai necessità di andare a comprare dei ricambi per sostituire le parti usurate della tua automobile. Alcune delle componenti che si vanno più spesso a sostituire sono sicuramente:
- pastiglie dei freni
- filtro dell’olio
- filtri dell’aria
Ricambi online: dove acquistare?Eccoti svelato un piccolo trucco che forse non conoscevi. È possibile comprare online i ricambi per la tua autovettura e consegnare successivamente il materiale al meccanico per l’installazione. Questa soluzione presenta qualche svantaggio, ma anche innumerevoli vantaggi. Analizziamoli insieme!
Acquistare ricambi online: svantaggi
- devi occuparti della ricerca;
- monitori la spedizione e consegni il tutto al meccanico;
- ti assumi la responsabilità del pezzo che hai acquistato.
Acquistare ricambi online: vantaggi
- Puoi effettuare un confronto e valutare se ti convenga andare su un ricambio nuovo, usato o aftermarket;
- Puoi risparmiare fino all’80% rispetto ad affidarti al meccanico per la ricerca del pezzo;
- se hai un po’ di manualità, puoi effettuare da solo la sostituzione del pezzo usurato o danneggiato.
Ricambi originali, usati certificati o aftermarket: le differenzeVediamo ora insieme il significato di questi tre termini che a prima vista possono essere confusi. Ricambi originali: si tratta di ricambi ufficiali della casa produttrice, ovviamente nuovi, che servono a rispettare le linee guida dei produttori della tua autovettura. Hanno un costo più alto giustificato dal fatto che, in teoria, dovrebbero garantire una qualità e una affidabilità maggiore. Ricambi usati omologati: in questo caso si intendono parti sostitutive originali già impiegate su altre autovetture. È una formula “relativamente” nuova utilizzata per ridurre lo spreco di materiali ancora funzionanti e capace di garantire un minimo di risparmio rispetto all’acquisto di parti completamente nuove. Ricambi aftermarket: sono i pezzi di ricambio compatibili o costruiti direttamente dalle aziende che producono per la casa madre. Spesso, le case produttrici si affidano ad aziende terze per la produzione dei pezzi che andranno a montare sulle loro autovetture. Acquistando il pezzo direttamente dal fornitore, e non dalla casa madre, riuscirai a risparmiare ulteriormente.
Ricambi auto online: consigli finaliCome hai visto, c’è la possibilità di andare a sostituire i pezzi danneggiati della tua auto con un acquisto online e, spesso, un notevole risparmio. Esistono diversi siti che ti consentono di effettuare una ricerca per modello come Daparto. Ti trovi nella necessità di sostituire un pezzo, e vuoi essere sicuro di stare acquistando al miglior rapporto qualità prezzo? Segui i consigli che trovi in questo post per riuscirci alla grande!
