Auto e ricambi: dove trovarli?

Redazione Avatar

di Redazione

04/10/2019

Auto e ricambi: dove trovarli?
Ah le auto… oggetto della passione (e spesso della disperazione) per milioni d’italiani. Secondo le statistiche, siamo uno dei paesi con il più alto numero di vetture pro capite al mondo. Probabilmente, è merito della lunga tradizione motoristica che ci accompagna; d’altronde, come è possibile non amare le auto quando si è cresciuti nel paese di Maserati, Lamborghini e Ferrari? Le auto sono parte integrante delle nostre vite e, anche se i servizi di car sharing sono più competitivi di una volta, quasi tutte le famiglie vogliono avere almeno una vettura sempre a disposizione per gite fuori porta nel week end o per le vacanze estive. Questo articolo nasce per aiutarti a trovare i ricambi per la tua auto nella maniera più semplice e veloce possibile.

Ricambi auto: cosa sono?

Per ricambi auto, si intendono i pezzi sostitutivi necessari al funzionamento della tua autovettura. Che sia una vettura appena acquistata, o una più datata, prima o poi avrai necessità di andare a comprare dei ricambi per sostituire le parti usurate della tua automobile. Alcune delle componenti che si vanno più spesso a sostituire sono sicuramente:
  • pastiglie dei freni
  • filtro dell’olio
  • filtri dell’aria
In genere, per la sostituzione di questi pezzi, ci si affida al meccanico di fiducia che si occupa di reperire i ricambi e andare a effettuare l’installazione. Il meccanico, per trovare i ricambi, può affidarsi al catalogo della casa costruttrice, a soluzioni compatibili o pezzi usati. In ogni caso, spesso, andrà ad applicare un sovrapprezzo rispetto al costo effettivo del ricambio per incrementare il proprio margine (giustamente, dato che si sta occupando di renderti un servizio). Se esistesse, invece, un modo per te più economico per trovare i ricambi? Continua a leggere per scoprirlo!

Ricambi online: dove acquistare?

Eccoti svelato un piccolo trucco che forse non conoscevi. È possibile comprare online i ricambi per la tua autovettura e consegnare successivamente il materiale al meccanico per l’installazione. Questa soluzione presenta qualche svantaggio, ma anche innumerevoli vantaggi. Analizziamoli insieme!

Acquistare ricambi online: svantaggi

  • devi occuparti della ricerca;
  • monitori la spedizione e consegni il tutto al meccanico;
  • ti assumi la responsabilità del pezzo che hai acquistato.

Acquistare ricambi online: vantaggi

  • Puoi effettuare un confronto e valutare se ti convenga andare su un ricambio nuovo, usato o aftermarket;
  • Puoi risparmiare fino all’80% rispetto ad affidarti al meccanico per la ricerca del pezzo;
  • se hai un po’ di manualità, puoi effettuare da solo la sostituzione del pezzo usurato o danneggiato.

Ricambi originali, usati certificati o aftermarket: le differenze

Vediamo ora insieme il significato di questi tre termini che a prima vista possono essere confusi. Ricambi originali: si tratta di ricambi ufficiali della casa produttrice, ovviamente nuovi, che servono a rispettare le linee guida dei produttori della tua autovettura. Hanno un costo più alto giustificato dal fatto che, in teoria, dovrebbero garantire una qualità e una affidabilità maggiore. Ricambi usati omologati: in questo caso si intendono parti sostitutive originali già impiegate su altre autovetture. È una formula “relativamente” nuova utilizzata per ridurre lo spreco di materiali ancora funzionanti e capace di garantire un minimo di risparmio rispetto all’acquisto di parti completamente nuove. Ricambi aftermarket: sono i pezzi di ricambio compatibili o costruiti direttamente dalle aziende che producono per la casa madre. Spesso, le case produttrici si affidano ad aziende terze per la produzione dei pezzi che andranno a montare sulle loro autovetture. Acquistando il pezzo direttamente dal fornitore, e non dalla casa madre, riuscirai a risparmiare ulteriormente.

Ricambi auto online: consigli finali

Come hai visto, c’è la possibilità di andare a sostituire i pezzi danneggiati della tua auto con un acquisto online e, spesso, un notevole risparmio. Esistono diversi siti che ti consentono di effettuare una ricerca per modello come Daparto. Ti trovi nella necessità di sostituire un pezzo, e vuoi essere sicuro di stare acquistando al miglior rapporto qualità prezzo? Segui i consigli che trovi in questo post per riuscirci alla grande!
Redazione Avatar
Redazione

