CS | Fondazione Cortina 2021 e IQUII ancora insieme: una nuova app per le Finali di Coppa del Mondo Cortina 2020.
di Redazione
10/10/2019
La piattaforma mobile è l’asset strutturato per una fruizione completa ed esclusiva dell’evento organizzato da Fondazione Cortina 2021, di cui IQUII è già Official Digital Provider per i Campionati del Mondo di Sci Alpino del 2021. Le Finali di Coppa del Mondo di Cortina 2020 sono la tappa conclusiva di un percorso che comincerà a Sölden il prossimo 26 ottobre, data in cui gli atleti dello sci alpino maschile e femminile più forti del mondo cominceranno a sfidarsi sulle principali piste internazionali. Il percorso di avvicinamento li porterà sulle nevi di Cortina d’Ampezzo in occasione delle Finali, che si terranno dal 18 al 22 marzo 2020. Dopo la realizzazione del sito web, Fondazione Cortina 2021 e IQUII, Digital Consulting Company parte del Gruppo Be, lanciano oggi la prima versione dell’app ufficiale dedicata alle Finali di Cortina 2020, un altro tassello nella strategia volta a migliorare l’esperienza utente e il racconto dell’evento. L’app, integrata in una piattaforma basata sul framework proprietario SportXP, che offre contenuti esclusivi non presenti su altri touchpoint, rappresenta uno strumento comodo e smart per:
- leggere e sfogliare news, foto e contenuti media di tutte le tappe;
- consultare il calendario e i risultati delle gare di Coppa del Mondo;
- giocare con l’Instant Win, per vincere premi ed esperienze esclusive;
- partecipare all’Ask, entrando in contatto diretto con gli Ambassador di Cortina 2021, Sofia Goggia e Kristian Ghedina;
- seguire gli aggiornamenti sui social media grazie al Social Wall, che raccoglie tutti i contenuti postati sui vari canali ufficiali.
Articolo Precedente
Distributori automatici DPI, ecco perché le aziende non possono più farne a meno
Articolo Successivo
Auto e ricambi: dove trovarli?