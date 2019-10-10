Caricamento...

CS | Fondazione Cortina 2021 e IQUII ancora insieme: una nuova app per le Finali di Coppa del Mondo Cortina 2020.

di Redazione

10/10/2019

La piattaforma mobile è l’asset strutturato per una fruizione completa ed esclusiva dell’evento organizzato da Fondazione Cortina 2021, di cui IQUII è già Official Digital Provider per i Campionati del Mondo di Sci Alpino del 2021. Le Finali di Coppa del Mondo di Cortina 2020 sono la tappa conclusiva di un percorso che comincerà a Sölden il prossimo 26 ottobre, data in cui gli atleti dello sci alpino maschile e femminile più forti del mondo cominceranno a sfidarsi sulle principali piste internazionali. Il percorso di avvicinamento li porterà sulle nevi di Cortina d’Ampezzo in occasione delle Finali, che si terranno dal 18 al 22 marzo 2020. Dopo la realizzazione del sito web, Fondazione Cortina 2021 e IQUII, Digital Consulting Company parte del Gruppo Be, lanciano oggi la prima versione dell’app ufficiale dedicata alle Finali di Cortina 2020, un altro tassello nella strategia volta a migliorare l’esperienza utente e il racconto dell’evento. L’app, integrata in una piattaforma basata sul framework proprietario SportXP, che offre contenuti esclusivi non presenti su altri touchpoint, rappresenta uno strumento comodo e smart per:
  • leggere e sfogliare news, foto e contenuti media di tutte le tappe;
  • consultare il calendario e i risultati delle gare di Coppa del Mondo;
  • giocare con l’Instant Win, per vincere premi ed esperienze esclusive;
  • partecipare all’Ask, entrando in contatto diretto con gli Ambassador di Cortina 2021, Sofia Goggia e Kristian Ghedina;
  • seguire gli aggiornamenti sui social media grazie al Social Wall, che raccoglie tutti i contenuti postati sui vari canali ufficiali.
In prossimità dell’evento, l’app verrà arricchita con logiche di gamification per innalzare il coinvolgimento di tifosi e appassionati, con l’implementazione di nuove feature dedicate alla fruizione live dell’evento. “Tutto il team di Fondazione Cortina 2021 crede nello sviluppo tecnologico e digitale. L’innovazione è uno dei driver che ci guida: un concetto, una pratica, un valore aggiunto che permette di guardare al futuro con concretezza ed efficacia”. – dice Valerio Giacobbi, AD di Fondazione Cortina 2021 – “La nascita di questa App aggiunge un tassello al percorso di avvicinamento al grande appuntamento dei Mondiali, e già per le Finali testeremo le possibilità che questo strumento offre in termini di coinvolgimento della Community, per vivere a 360° l’atmosfera della competizione”. “Siamo orgogliosi di lavorare al fianco di Fondazione Cortina 2021 per migliorare l’esperienza di un evento così importante, valorizzando ulteriormente la collaborazione che ci porterà a introdurre nuove funzionalità di infotainment ed engagement nell’arco dei prossimi tre anni” afferma Fabio Lalli, CEO di IQUII, esprimendo la sua soddisfazione a margine del lancio della piattaforma mobile. “L’app rappresenta un elemento centrale delle Finali e permetterà a tutti gli appassionati di seguire il percorso di avvicinamento all’evento e scoprire contenuti e funzionalità esclusive. Grazie all’esperienza, al know-how e alle competenze strategiche e tecnologiche di IQUII, il racconto porrà le basi per un nuovo modello di comunicazione a supporto del brand, del business e di tutti gli stakeholder coinvolti continuando il percorso intrapreso ad inizio anno con la Fondazione Cortina 2021, di cui IQUII è già Official Digital Provider a supporto delle attività strategiche e digitali per i Campionati del Mondo di Sci Alpino del 2021.”   ABOUT IQUII                                                              IQUII is a Digital Consulting Company, specialized in iOS and Android apps, web applications, social media and digital PR, wearable technology and data visualization.   For info: web. http://iquii.com mail. [email protected] twitter. http://twitter.com/iquii facebook. http://facebook.com/iquiicompany phone. +39067215125
Redazione

