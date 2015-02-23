The Server Side
Articoli in Evidenza
Hosting WordPress per siti web, tutto quel che c'è da sapere
di - Redazione
Titan X la nuova GPU di Nvidia mostra i muscoli
Redazione - 18 mar 2015
Mostrata nel corso della GDC di San Francisco il 6 marzo scorso, la GeForce GTX Titan X, promette di far sognare il popolo dei videogiocatori e non solo
Apple: due data center Green in Europa
Redazione - 23 feb 2015
Apple ha annunciato oggi un piano da 1.7 milioni di euro che mira a portare in Count Galway in Irlanda e nella regione dello Jutland in Danimarca due data center interamente alimentati da energie rinnovabili. I due nuovi data center supporteranno servizi come lo store di iTunes, l'App Store, iMessage, Maps e Siri per i clienti Europei.