Hosting WordPress per siti web, tutto quel che c'è da sapere
di Redazione
07/07/2018
Quando si deve acquistare un sito Internet le prime due cose da fissare riguardano da un lato la scelta oculata ed attenta del nome a dominio, e dall'altro la scelta del provider che lo ospiterà attraverso il cosiddetto servizio di hosting. Hosting deriva proprio dall'inglese to host, che significa ospitare, e non è altro che un servizio di rete che garantisce l'allocazione delle pagine web su un server in modo che queste siano sempre accessibili da qualsiasi postazione o device connesso alla Rete.
Come scegliere il proprio fornitore di hostingUno dei servizi più comuni è rappresentato da hosting WordPress che, in particolare, è il più utilizzato ad oggi su scala globale per la realizzazione di siti Internet amatoriali, ma anche di blog e siti Internet di informazione indipendenti. Nel dettaglio, per scegliere il fornitore di hosting per WordPress occorre tener presente il fatto che più aumenteranno le pagine web sul sito Internet, maggiore sarà lo spazio web necessario specie se, oltre alle immagini, vengono caricati costantemente video ed altri contenuti multimediali. Se l'hosting è gratuito, in genere lo spazio web concesso per ospitare il sito Internet è sempre limitato, e lo stesso dicasi per il numero di accessi che possono essere gestiti contemporaneamente. Di conseguenza, con la crescita del sito Internet quasi sempre è necessario passare dall'hosting gratis al servizio di hosting a pagamento che, comunque, ha nella maggioranza dei casi dei costi annui che sono molto contenuti e, quindi, alla portata di tutti.
Hosting WordPress associato ai nomi a dominio, costi e serviziPer quel che riguarda, nello specifico, l'hosting WordPress, questo di norma, con i migliori siti Internet di registrazione di nomi a dominio, viene proposto già preinstallato sul sito che è stato scelto potendo di norma avere pure, a costi contenuti, e con la formula chiavi in mano, pure le caselle mail personali e tanti altri servizi utili a partire dal backup e passando per uno spazio web complessivo a disposizione che di norma non è mai inferiore alla capacità di 10 GB. In genere il pacchetto nome a dominio più hosting, da parte dei migliori operatori di riferimento sul mercato, viene offerto per il primo anno a forte sconto per poi andare a pagare le successive annualità al prezzo base e, comunque, con possibilità di disdetta prima che scatti il periodo di rinnovo.
Caratteristiche dei migliori servizi di Hosting WordPressNello scegliere tra i migliori servizi di Hosting WordPress, pagando eventualmente anche qualche euro in più all'anno, si raccomanda di scegliere sempre quelli con la pre-installazione e con la possibilità di andare a creare in maniera veloce il portale grazie all'accesso gratuito a decine di temi e plugin. Inoltre, i migliori servizi di Hosting WordPress sono dotati pure di backup giornaliero dei dati, della rimozione automatica del malware, e di un servizio di assistenza che è gratuita H24, 7 giorni su 7, attraverso canali di contatto che spaziano dal telefono all'e-mail e passando per la chat live con operatore pronto per risolvere qualsiasi problema.
