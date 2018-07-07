Toner rigenerati cosa c’è da sapere
di Redazione
07/07/2018
I toner per stampanti che si trovano oggi sul mercato, possono essere sia toner originali, sia toner compatibili e infine toner rigenerati. I toner rigenerati è scontato debbano essere compatibili per poter essere usati in modo corretto. Con il passare degli anni si sono sempre più sviluppati nelle nostre città una vasta gamma di negozi dedicati alla vendita esclusiva di toner compatibili e rigenerati. I toner rigenerati non sono altro che ricambi che non si mettono sul mercato dai produttori di stampanti. Il processo di rigenerazione può essere sia di origine industriale che di provenienza artigianale e può essere affidata in tal caso a soggetti specializzati o realizzata in modo autonomo.
Toner rigenerati: si risparmiaI toner rigenerati permettono di certo un gran bel risparmio se messi a confronto con i toner originali. Il risparmio sale se siamo in grado noi stessi di dilettarci alla rigenerazione del toner. In casi del genere infatti si può provvedere in totale autonomia all’acquisto dell’inchiostro diminuendo in modo considerevole il costo per la materia prima. Non bisogna in tal caso sottovalutare però la complessità dell’operazione di rigenerazione, che, come sarà spiegato nelle righe più in giù, non è sempre così facile e può per questo motivo portare, se non viene fatta in maniera corretta, a pessimi risultati che tutto saranno fuorché convenienti.
Toner rigenerati: il processo deve essere fatto beneSia che si opti di fare da soli sia che si opti per affidarsi ad un prodotto rigenerato che si trova in commercio, bisogna sapere che si deve fare la massima attenzione alla qualità del processo di rigenerazione che sarà schiacciante per la determinazione ovviamente della qualità della stampa stessa. Fra i prodotti che si trovano usualmente in commercio, non a caso infatti, ci sono toner rigenerati che garantiscono sia l’uso delle materie prime che della pulizia e ricambio delle componenti usurate, tramite lo smontaggio delle parti non più funzionali. Sono fasi di fondamentale importanza che tendono ad offrire il più positivo risultato in termini di prodotto e di sicurezza.
Toner rigenerati: cosa dire a proposito di qualitàI toner rigenerati hanno il vantaggio di offrire con le nuove tecnologie degli standard qualitativi di stampa molto elevati e comparabili, come quelli in vendita da RGCOPIERS, con quelli che vengono offerti dai toner originali, ma non sempre è così e in particolar modo quando si parla di resa e durata le differenze si apprestano ad essere notevoli. Solamente la vostra esperienza d’acquisto, o se si è in particolare modo abili nella rigenerazione dei toner potrà permetterci di orientare in modo corretto verso delle valide scelte al fine di farci comprendere realmente i pro e i contro dei toner rigenerati.
Toner rigenerati: attenzione alla garanzia della stampanteTra tutti i motivi che possono rendere i toner rigenerati molto vantaggiosi, c’è il solo rischio che il loro utilizzo possa farci perdere la garanzia della stampante ed in caso di problemi a sua volta sarà un problema più oneroso del risparmio che si è avuto con l’uso del prodotto rigenerato. Infatti la maggior parte delle case produttrici invita all'acquisto di soli prodotti con il marchio originale.
