I vantaggi offerti dalla robotica industriale

Oggi come oggi la robotica industriale è la soluzione più quotata per migliorare e velocizzare i diversi processi produttivi. I vantaggi sono numerosi, e riguardano la sicurezza degli operatori, lo spostamento dei professionisti in mansioni più strategiche, la minor produzione di rifiuti, la migliore qualità del prodotto, oltre che i risparmi economici e di tempo. Attualmente, abbiamo a disposizione tantissimi strumenti che possono rendere più fluide ed efficienti le varie operazioni svolte nell’ambito della produzione da parte di industrie ed imprese. Esistono robot industriali di ogni tipo, i quali possono occuparsi di tantissime funzioni: della saldatura e dell’assemblaggio dei componenti, del confezionamento dei prodotti, della lavorazione delle materie prime e persino del carico e dello scarico della merce. La robotica industriale può essere utilizzata in ogni ambito della produzione e in diversi settori, garantendo costantemente una serie di vantaggi da non sottovalutare, sia economici che gestionali.
L’aumento della produttività e della qualitàUn robot collaborativo può rivelarsi la scelta ideale in ogni settore industriale e il primo grande vantaggio che offre è proprio l’aumento della produttività. Infatti, grazie a un braccio meccanico, si possono svolgere le varie attività produttive in modo più veloce ed efficace. È importante anche dire che avvalersi di un robot programmabile può significare impostare la produzione seguendo determinati standard di qualità, e rispondere ad essi in maniera rigorosa. Questo può far scaturire un ulteriore aumento della produttività (quantità), ma anche della qualità del prodotto finale.
La sicurezza al primo posto grazie alla robotica industrialeQuando si utilizzano i bracci robotici dei robot per saldatura e/o si inserisce nel proprio contesto industriale un robot pallettizzatore, si riduce al minimo l’attività pericolosa e ripetitiva, finora affidata alle risorse umane. Passare alla robotizzazione significa affidare ai lavoratori delle mansioni di supervisione, eliminando così gran parte dei rischi che accompagnano l’utilizzo di macchinari e strumentazioni pericolose e che, essendo alienanti e ripetitive, a lungo andare creano disturbi muscolari e ossei. L’integrazione di robot industriali e di isole robotizzate è quindi un ottimo modo non solo per aumentare il livello di produttività e qualità, ma anche la sicurezza degli operatori.
Un’azienda più sostenibile con i robot industrialiUn altro vantaggio da non sottovalutare, comportato dall’introduzione della robotica industriale nelle aziende, si concretizza nella riduzione degli sprechi energetici ed economici. Grazie ad un efficiente braccio robotico industriale, ad esempio, si possono gestire gli impianti e le materie utilizzate in maniera molto più precisa di quanto potrebbe fare un essere umano, anche un operatore specializzato. Questo comporta una riduzione degli scarti e, conseguentemente, la produzione di minori quantità di rifiuti. La robotizzazione è quindi una forma di sviluppo sostenibile.
Il risparmio economico grazie alla robotica industrialeInfine, non possiamo sottovalutare il risparmio che può essere riscontrato inserendo nel proprio contesto produttivo dei funzionali bracci robotici e magari anche un robot pallettizzatore. Il risparmio è comportato in primis dalla riduzione di scarti e rifiuti che aiuta ad abbassare i costi di smaltimento, oltre che dare sollievo all’ambiente. Grazie ai robot industriali, si riducono gli errori, si aumenta la qualità dei prodotti finiti e si riducono i costi riguardanti il personale, nel senso che i professionisti possono essere impiegati in mansioni più nobili e strategiche. In altre parole l’avvento dell’automazione e della robotica industriale nei processi aziendali può fare sempre una grande e positiva differenza. Non a caso, negli ultimi tempi sono in aumento le industrie 4.0 e le aziende smart, e si prevede che questo trend continui a registrare una costante crescita anche nel prossimo biennio, creando una vera rivoluzione nel settore, che porterà il settore ad una transizione tecnologica e, in un certo senso, anche ecologica (per via del risparmio legato alla produzione di una minore quantità di rifiuti) ed etica (perché vengono ridotti i contesti di pericolo per gli operatori e le operatrici).
