Apple AirPods 2, un nuovo brevetto per auricolari dalle mille funzioni
OnePlus 3 Soft Gold torna disponibile all'acquisto: news e specifiche tecniche
Wi-Fi CERTIFIED ac, nuove specifiche per le connessioni wireless: velocità ed efficienza
Skype è offline, solo apparentemente...
Google voci di scalata a Twitter ed il social vola in borsa
Voci di un possibile interesse di Google nei confronti di Twitter circolano in rete. Il titolo di Twitter immediatamente fa registrare un +4%
Samantha Cristoforetti protagonista dalle 15.15 ore italiane di una Inflight Call con il Presidente del Consiglio Matteo Renzi. La diretta sui canali NASA
Sei paesi europei inclusa l'Italia avrebbero dato il via ad un'indagine per accertare eventuali violazioni delle norme sulla privacy. [Update l'italia non c'entra]
Disponibili da oggi le chiamate vocali tramite WhatsApp sugli Smartphone Android senza invito. Gli utenti iOS dovranno ancora aspettare
Al via Amazon Home Services il servizio attraverso il quale sarà possibile ricercare i servizi di professionisti come elettricisti, idraulici, fabbri etc.