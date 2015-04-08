Renzi a Cristoforetti, dobbiamo continuare ad investire
08/04/2015
Update 16.05: Si è conclusa la "Inflight Call" fra AstroSamantha ed il Presidente del Consiglio Mattero Renzi. Sorriso dipinto sul volto, tuta verde militare e i soliti capelli al "vento" per quanto non sia un'espressione appropriata per chi opera nel chiuso della stazione internazionale a 400km dalla terra, così è apparsa Samantha Cristoforetti durante il suo colloquio con il presidente Matteo Renzi. Brillante il colloquio, con AstroSamantha impegnata a raccontare il suo impegno in Missione Futura e l'importanza degli esperimenti che si stanno conducendo nello spazio ed il presidente a sottolineare l'importanza del capitale umano nel nostro paese.
"Siamo molto fieri di quanto fa l'Asi, ma dobbiamo fare di piu': quando raccontiamo l'Italia ci limitiamo a vederne la bellezza, che non e' poco, ma abbiamo questa innovazione, questa capacita' di investire nella ricerca, di inventare che sta nel nostro dna e che noi che ci occupiamo della cosa pubblica non valorizziamo al punto giusto. Per questo bisogna continuare ad investire e farlo con sempre maggiore determinazione"Duetto simpatico sull'importanza del cibo e dell'alimentazione con Samantha che ammette che nonostante sia possibile preparare un buon espresso sull'ISS le manca quello preparato in Italia. Telefonata conclusa con un augurio e l'invito al ritorno a mettere a disposizione del paese le capacità maturate in questa incredibile esperienza. Non manca il classico Tweet finale
Update 14.33 AstroSamantha in viaggio nello spazio dal 23 Novembre 2014 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per "Missione Futura" sarà protagonista di una "telefonata interstellare", dall'altro capo del mega-filo-telefonico ci sarà il presidente del consiglio Matteo Renzi.
Il nome ufficiale per questo tipo di comunicazione è "Inflight Call" ed andrà in onda in diretta alle ore 15.15 ore italiane a reti unificate sui canali televisi della Nasa.
Non è la prima volta che Samantha Cristoforetti comunica con noi che vediamo il cielo dalla terra attraverso una "Inflight Call", già in precedenza AstroSamantha aveva avuto modo di chiacchierare con l'ex Presidente Giorgio Napolitano e l'attuale presidente Sergio Matterella.
Restano nella storia i toni commossi dell'allora Presidente Giorgio Napolitano durante la Inflight Call con Samantha Cristoforetti il 22 Dicembre 2014
Orgogliosi del Capitano @AstroSamantha Buon lavoro!— Matteo Renzi (@matteorenzi) 8 Aprile 2015
"Vi ringrazio molto Capitano, Lei ci ha dato una sintesi dell'importanza della missione, dei suoi compiti, dei risultati a cui attende e avuto ragione di sottolineare l'eccellenza degli sforzi italiani nel campo della ricerca scientifica e tecnologica che è qualcosa che ancora forse in Italia non si comprende in tutto il suo valore"disse l'allora Presidente Giorgio Napolitano e aggiunse commosso:
"La sua straordinaria partecipazione alla missione spaziale sarà un incentivo per gli italiani per capire che cosa importante sia impegnarci anche e in particolare poi nelle tecnologie e nelle ricerche spaziali. Non la chiamerò capitano Cristoforetti perché oramai lei è Samantha per tutti gli italiani"Samantha Cristoforetti, Capitano dell'Aeronautica Militare, prima donna italiana ad andare nello spazio, festeggerà i suoi 38 anni il 26 Aprile ancora a bordo della Stazione Internazionale. Missione Futura costituisce un grande laboratorio di ricerca a circa 400Km di distanza dalla terra. AstroSamantha rappresenta l'Italia e la ricerca italiana in questo avamposto spaziale dove vengono condotti numerosi esperimenti selezionati dall'ASI, ideati e sviluppati con la partecipazione di Università e Enti di Ricerca di tutto il mondo. Il tema scelto da Samantha per le sue ricerche nello spazio è l'alimentazione.
