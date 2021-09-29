Come vedere le partite della serie A dall’estero
29/09/2021
Il campionato di serie A TIM sta andando avanti a gonfie vele. Il Consiglio dei Ministri ha stabilito la riapertura degli stadi anche al pubblico. Così, dal 22 agosto 2021, gli spettatori sono potuti tornare a tifare per le proprie squadre direttamente dagli spalti delle città italiane. Per tutto lo scorso anno il campionato si è svolto a porte chiuse, ma quest’anno è possibile seguire le 20 squadre coinvolte direttamente allo stadio.
Come vedere le partite in ItaliaOvviamente le partite vengono trasmesse in TV per poter seguire l’andamento della propria squadra del cuore. Esistono diverse piattaforme per vedere le partite e quest’anno occorre un’iscrizione al canale sportivo DAZN che trasmette 10 partite ogni turno, di cui sette in esclusiva sul canale, avendone acquistato i diritti. Sui canali sportivi della piattaforma Sky sarà possibile vedere tre partite a settimana così come su NowTV. Di contro su Timvision è possibile visionare tre partite a giornata. Inoltre, per i clienti Tim, esiste anche la possibilità di vedere le partite in streaming. Il campionato si è già mostrato davvero interessante, dato che la Juventus si trova in fondo alla classifica che, invece, vede primeggiare le fuoriclasse Inter, Milan e Napoli intente a mantenere i punti e la posizione conquistate.
E’ possibile vedere le partite all’estero?Infront è la società che gestisce i diritti della serie A TIM all’estero, fatta eccezione per le zone del nord Africa, del Medio Oriente e degli USA, ed è riuscita ad assicurare la visione del campionato in 200 paesi utilizzando 52 differenti broadcasters multicanale. Questo permetterà la visione a più di un miliardo di telespettatori in giro per il mondo. Amikam Kranz, Vice President Media Sales and Operations di Infront, aveva dichiarato proprio questa intenzione: “Il nostro principale obiettivo era di poter raggiungere una copertura il più completa possibile dei paesi esteri con accordi triennali, che garantiscano una continuità agli spettatori stranieri e ai connazionali residenti all’estero”.
Paesi del mondo e i canali dove vedere il campionatoDi seguito riportiamo i canali su cui sarà possibile seguire le partite della serie A TIM nei vari paesi del mondo: In Europa, nei paesi dell’ex Jugoslavia su Arena Sport; in Svizzera e Liechtenstein su Blue SPORT e SKY; nel Regno Unito su BT Sport; in Finlandia e Svezia su C More Sport; in Danimarca su TV2; in Grecia su Cosmote; in Germania e Austria su DAZN; nei Paesi Bassi su Ziggo Sport; in Albania e Kosovo su Oversport; Azerbaijan su CBC Sport; in Francia, Andorra e Monaco su beIN SPORTS; a Cipro su Cytavision; in Georgia su Adjarasport; in Romania su Digi Sport, Look Sport, Telekom Sport. In Belgio, Lussemburgo e Polonia sarà possibile seguire le partite su Eleven Sports; a Malta su Total Sports Network; in Russia su Match TV; in Ungheria su Sport 1 e Sport 2; in Bulgaria su Max Sport e RING; in Spagna e Andorra su Movistar+; in Repubblica Ceca e Slovacchia su Nova Sport; in Ucraina su Megogo; in Israele su One; in Turchia su S Sport; in Portogallo su SPORT TV. Infine nei Paesi Baltici e in Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Moldavia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan su Setanta Sports. Anche in Africa è possibile seguire i progressi della propria squadra collegandosi così: da Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Togo su Canal+. La zona del nord Africa, la costa mediterranea, e il Medio Oriente è l’area non trattata da Infront, ma sarà possibile seguire le partite tramite YouTube. Mentre in Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mayotte, Mozambico, Namibia, Nigeria, Niger, Riunione, Ruanda, Sant’Elena e Ascensione, São Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe, Zambia su SuperSport. Il continente asiatico è così servito: in India, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan, Sri Lanka su VOOT SELECT; Brunei, Cambogia, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Tailandia, Timor Est su beIN SPORTS; in Giappone su DAZN; in Cina su Migu; a Macao su Macau Cable; in Vietnam su HTV e VTVCab; in Corea del Nord e Corea del Sud su SPOTV Le Americhe sono divise così: in Canada le partite saranno trasmesse su TLN e FUBO TV, negli USA su CBS Sports, mentre per i paesi del sud America Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Falkland, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, l’America centrale Messico, Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana e i paesi caraibici come Aruba, Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guyana, Guyana Francese, Isola Navassa, Isole Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, sarà possibile seguire il campionato su ESPN.
L’uso della VPNPuò capitare che in un paese estero la trasmissione di un programma sia disagevole, oppure potreste avere pagato un abbonamento e trovarvi in un paese che non riceve quel dato canale. Per risolvere il problema occorre dotarsi di una VPN, che permette di non farsi condizionare da queste restrizioni imposte. Le VPN, "virtual private network", sono servizi che permettono di navigare in maniera anonima difendendo i propri dati grazie alla crittografia e facendo risultare la navigazione da un’area geografica diversa rispetto a quella reale. In questo modo è possibile navigare in tutta sicurezza, inoltre l’uso crittografico protegge dagli attacchi hacker. Bisogna quindi dotarsi di una buona VPN per permettere ai vostri device, come console, cellulari, PC, laptop, di non avere problemi. Come leggiamo su siti specializzati come https://vpnper.com/ , esistono diversi tipi di questi servizi, la maggior parte sono compatibili con i principali dispositivi come Amazon, Xbox, Android, Play Station ecc. Tuttavia è bene ricordare che si tratta di una pratica vietata dalle principali piattaforme di streaming e il suo utilizzo implica dei rischi. Infatti colossi come Netflix combattono una dura lotta contro il VPN inasprendo i controlli per evitare il calo degli abbonamenti. L’uso delle VPN è diffuso anche tra i navigatori che utilizzano programmi torrent poter rimanere anonimi senza rivelare i propri dati. Il cambio di localizzazione consente di poter accedere a Internet, applicazioni e servizi online a chi vive in paesi soggetti a una forte censura, che viene in questo modo elusa. Ecco alcune delle migliori VPN in commercio: ExpressVPN, considerato il migliore; NordVPN, Surfshark.
