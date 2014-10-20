Smart Baby
Articoli in Evidenza
Guida alla scelta di tutine per neonati
di - Redazione
Un termometro intelligente, talmente piccolo da stare in un taschino della giacca. Misura la temperatura senza bisogno di contatto e funziona con un'app
8 modi per migliorare il lessico di tuo figlio
Redazione - 20 ott 2014
Piccoli trucchi e semplici buone abitudini da mettere in pratica per aiutare nostro figlio a parlare meglio, dialogare meglio, capire più a fondo il mondo che lo circonda e le persone che incontra.