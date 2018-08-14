Guida alla scelta di tutine per neonati

Come vestire un neonato

Vestiti neonati: maschietto contro femminuccia

Body: a mezza manica tra più indicati nel periodo dell’anno caldo mentre quando comincia a far freddo si devono scegliere quelli a manica lunga.

Tutina: va bene in cotone nei periodi più caldi e in ciniglia per i mesi più freddi.

Tuta imbottita neonato è quella tipica invernale

La migliore tutina neonato

Lesono iche vanno per la maggiore: è importante esserne muniti , averne in caso una decina o quantomeno una per ogni giorno della settimana, in maniera tale da lavarle all’occorrenza ed essere tranquilla di avere un. Anche perché i neonati, tra poppate e rigurgiti sono soliti sporcare molto bavette e tutine, per questo il capo in questione risulta pratico e gettonato.Ilè la prima cosa a cui pensano lee iniziano gli acquisiti già prima del parto, anche se l’ideale sarebbe quello di non acquistare subito troppe cose, anche perché in molti paesi è usanza che parenti e amici regalino tutine ai neonati quando vanno a trovarli la prima volta. Inle tutine da prendere dovrebbero essere. Ma la ciniglia cotone: quindi massima attenzione a non comprare quella mista a materiali sintetici. Questo solo ed esclusivamente per una comodità per il bambino, dal momento che. Per l’invecea bizzeffe, per far stare fresco il piccolo. In inverno, poiché la temperatura è più bassa, è sempre meglio usare tutine in ciniglia e non in lana, dal momento che quest’ultimo è un tessuto che potrebbe far sudare il piccolo ( visto che quasi sicuramente saremo in un ambiente caldissimo e ovattato appositamente per il bambino). Per ciò che concerne, per le prime settimane vanno scelte tutine con taglia 0-1 mese. Già a cominciare dal secondo mese la taglia passa a quel la 1-3 mesi. Certo è che il tutto è influito dalla rapidità di crescita del piccolo. Mai dimenticare che la taglia va in base alla lunghezza: prendere la misura del bambino è quindi importante ai fini dell’acquisto delle tutineGli abiti da neonato più scelti dalle neo mamme sono:I vestitini neonato sono di diverso genere. Per quelli dei maschietti ci sono versioni colorate e allegre e altre più neutre, mentre invece è facile inciampare in tutine dalla trama dei cartoni o di pupazzetti famosi. Per le femminucce la scelta è più vasta e ce ne sono molte che sono carine, delicate, già femminili. Comunque sia le tinte sono molto più versatili, il tutto dipende dallaPer i primi mesi a prescindere il sesso del bambino, la tutina intera è la più indicata perché cosi il bimbo non rischia di rimanere scoperto. Dopo i 3 mesi si può optare anche per un, il che va anche a favore dell’altezza del piccolo. Questo perché con la tutina intera si deve incappare nella misura in centimetri precisa, viceversa col due pezzi si può pure sforare di qualche centimetro. Infine la tutina intera si addice alla perfezione perché così caviglie e piedini sono sempre coperti, cosa molto importante nei primi periodi di vita del piccolo.