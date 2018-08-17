Quale documentazione serve per entrare in Canada

Cosa occorre per un viaggio in Canada

passaporto; godere di buona salute; dimostrare che l'intenzione di tornare nel paese di provenienza dopo il viaggio; dimostrare di avere abbastanza soldi per il viaggio e di avere legami forti con il paese di origine quali ad esempio il lavoro o una famiglia.

Autorizzazione elettronica

visite a parenti o amici;

cure mediche;

partecipazioni ad eventi di natura sociale;

partecipazione a corsi di formazione o di addestramento per i quali non è previsto alcun compenso;

meeting ed incontri di natura commerciale;

partecipazione a incontri volti alla stesura di contratti di natura commerciale;

partecipazione a conferenze scientifiche, professionali o commerciali.

Per poterè necessario, nel caso in cui non si provenga da una della 52 nazioni esenti da visto, dell'(Electronic Travel Authorization) da ottenere prima di intraprendere la partenza. Questa autorizzazione consentirà di sostare per fini turistici nello stata canadese fino ad un. Dovrà essere richiesta anche in caso di transito senza sosta sul territorio. Da molti anni il Canada ha una propria politica relativamente ai visti d'ingresso ed è particolarmente attenta ad identificare chi entra sul territorio. Già nel 2013 il governo aveva specificato che si sarebbero messi in movimento per un sistema di autorizzazione similare a quello già istituito nel 2009 negli Usa. La normativa canadese l'ha ufficialmente reso obbligatorio l'a partire dal 29 settembre del 2016.Chi vuole intraprendere undeve essere consapevole deve possedere:L'è consentito accompagnato dai genitori, da soli o con un adulto. Naturalmente nelle ultime due ipotesi è di fondamentale importanza che il minorenne abbia un suo passaporto e che ci siano le autorizzazioni scritte dei genitori che garantiscano il volo. E' bene ricordare che anche in caso di presenza adnon necessariamente sarà consentito transitare o sostare in Canada ma sono necessari ulteriori controlli.Per poter entrare in Canada o per potervi transitare è necessario munirsi dell'. L'autorizzazione elettronica non è però necessaria in due casi ossia se ci si arriva dagli Stati Uniti via terra o se lo si raggiunge via mare. Per poter ottenere il visto è fondamentale inserire all'interno di un modulo on line una serie di informazioni. Il modulo, facilmente reperibile, potrà essere riempito autonomamente oppure, nel caso si dinieghi il fai da te, ci si può affidare ad agenzie specializzate comeche vi seguono passo passo. Una volta inserite tutte le informazioni richieste ed effettuato il pagamento si dovrà attendere il suo esito. In caso di accettazione dell'eTA sarà necessario stamparlo,conservarlo con il passaporto e portarlo all'imbarco insieme al biglietto e a gli altri documenti utili per l'imbarco. In alcuni casi sporadici potrebbe anche succedere che l'autorizzazione non venga rilasciata. A titolo di esempio vi citiamo la presentazione di dati di passaporto rubato o smarrito, il rifiuto di un precedente visto o di precedente autorizzazione, legami con associazioni terroristiche o criminali, mancati rientri in patria dopo la scadenza del visto e così via. Oltre che per viaggi di natura turistica è possibile fare richiesta anche per le seguenti motivazioni:Negli altri casi invece sarà necessario rivolgersi al consolato del Canada o all'ambasciata per la. Vi rientrano motivi di studio, lavoro ed emigrazione. Quanto tempo prima è consigliato fare richiesta dell'eTA? E' bene inoltrare la richiesta on linema, nel caso in cui si abbiano dei dubbi sul loro possibile rilascio, è bene muoversi ancora prima. L'anticipo vi consentirà ,in caso di diniego, la possibilità di richiedere il visto mettendo in salvo il vostro viaggio. Vediamo nel dettaglio cosa deve essere effettuando per poter. E' fondamentale che venga compilato un modulo che consente di raccogliere una serie di informazioni sul viaggiatore quali il dettaglio del passaporto, l'indirizzo, l'occupazione, l'indirizzo mail ed i dati della carta di credito. Il modulo è disponibile on line ed è a pagamento. Una volta inserite tutte le informazioni richieste ed effettuato il pagamento si dovrà attendere il suo esito. In caso disarà necessario stamparlo,conservarlo con il passaporto e portarlo all'imbarco insieme al biglietto e a gli altri documenti utili per l'imbarco. L'autorizzazione sarà richiesta al momento dele sarà fondamentale per l'emissione della carta d'imbarco. Vi raccomandiamo vivamente di rientrare nel paese di origine prima della scadenza dei sei mesi previsti nell'eTA per evitare che in futuro questo venga negato. La stessa autorizzazione eTA potrà essere utilizzata nel corso deiper viaggiare in tutti gli stati in cui è prevista.