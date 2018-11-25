Tutti i vantaggi di andare in giro in mountain bike
di Redazione
25/11/2018
A molti piace andare in mountain bike, ma c’è chi si limita esclusivamente ad un’uscita quotidiana fatta di strade di paese. Quello che invece bisogna provare è di andare a frate un giro su sentieri sterrati tra il verde della natura.
Giro in mountain bike tra la natura: per una volta diciamo no al trafficoL’esperienza della bici va fatta in una zona dove clacson e motori non disturbano, così che corpo e anima si lasciano andare ad un naturale relax. In quel momento ci siamo noi e la MTB nulla di più o di meno, vivremo spensierati e liberi dallo stress di ogni giorno. Avremo non solo una scusa in più per mantenervi in forma, ma anche per non partecipare considerevolmente all’inquinamento del globo, vivremo momenti salutari e rigeneranti, senza vivere quel fastidioso nervosismo da code di traffico. Sarà un’esperienza sensazionale salire in sella alla bici con quel desiderio importante di voler lasciare andare i pensieri, e ad ogni pedalata ogni problema svanirà, la brezza che ci tocca la pelle, il profumo di un’aria pulita. No, non è poesia, ma pura realtà. Ci sono ancora piccoli posti in cui il tran tran quotidiano non si vive, allora perché non lasciarsi andare almeno una volta alla spensieratezza d’altri tempi?
Come scoprire il territorio in mountain bikeAndare in bici è una scusante molto alternativa per andare alla scoperta di nuovi posti meravigliosi, spesso dimenticati da tutti, ma che si rivelano essere dei paradisi naturali. Pedalando è possibile arrivare in zone dove con la macchina non si può giungere, ma che ci sapranno lasciare a bocca aperta. In questo modo si apprezza molto più la natura e le sue meraviglie, si coglie la vena selvaggia e senza tempo di un ambiente che altrimenti non avremo mai saputo esistesse. Grazie alla mountain bike si impara a rivoltare come un calzino il paese in cui viviamo, il verde che lo circonda, i meandri di montagna che in un’altra circostanza non avremmo mai esplorato.
Tutta questione di tecnica sulla mountain bikeChi va in MTB migliora le abilità tecniche nell’andare in bicicletta. Aumenta infatti l’attenzione, il che vuol dire saper aggirare sassi, radici, vuol dire mantenere il controllo in discesa, e migliora la capacità di controllo del mezzo. Se non abbiamo la bici è arrivato il momento di acquistare una mtb online. Sono proprio gli ostacoli e l’ambiente naturale in sé e per sé a fare di chi porta la bici un ottimo ciclista, oltre al fatto che un po' di brivido mette pepe e divertimento alla giornata. Non è questione di età o di bravura innata, tutti possono migliorare e tutti possono divertirsi, in particolare se praticano questo vero e proprio sport in maniera costante. La cosa importante per chi è alle prime armi è quella di fare uscite semplici e non pensare di voler strafare tutto all’improvviso. La motivazione è il segreto di quest’attività, solo così saremo in grado di considerare solo il bello della mountain bike.
La mountain bike per il proprio allenamento fisicoIn pochi ci credono ma, un giro importante sulla MTB porta dei dolori muscolari e delle sensazioni di indolenzimento alle braccia. Questo vuol dire che fa bene alla salute e al proprio allenamento fisico. Durante il percorso, in salita o in discesa, lavorano non solo i muscoli delle gambe ma anche addominali e braccia, motivo per cui, una preparazione atletica per chi va in MTB comporta esercizi mirati legati alla parte superiore del corpo. Ad esempio, una regolare partecipazione a corsi di pilates migliora le articolazioni ai ciclisti.
