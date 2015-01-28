Wishbone: il termometro intelligente più piccolo al mondo
di Redazione
28/01/2015
Probabilmente il mondo non aveva bisogno di un altro qualunque termometro, ma forse c'è ancora spazio per un termometro intelligente e piccolo abbastanza da stare in un taschino della giacca. Wishbone, prodotto in fase di raccolta fondi su Kickstarter e ideato da JoyWing, dispone di alcune caratteristiche che lo rendono molto particolare rispetto ai concorrenti. Prima di tutto Wishbone è piccolo, è veramente piccolo, misura meno di 5Cm considerata la sua particolare forma ad Y, inoltre misura la temperatura senza necessità di alcun contatto con la pelle del paziente, piccolo o grande che sia. Wishbone utilizza un sensore ad infrarossi e una serie di algoritmi piuttosto avanzati per rilevare la temperatura. Anche la modalità di funzionamento di Wishbone è decisamente particolare. Si collega al jack audio dello Smartphone e trasmette la temperatura rilevata ad un app presente sul telefonino. Impressionante il pochissimo tempo che Wishbone impiega per rilevare la temperatura, circa 2 secondi, wow! Naturalmente l'app è sufficientemente sofisticata da consentire di conservare lo storico dell'andamento della temperatura per più persone contemporaneamente. Il costo non è particolarmente economico se paragonato a quello dei termometri tradizionali. Per avere nel taschino uno di questi termometri occorrono, approfittando della campagna su kickstarter, fra i 26$ e i 35$. Tuttavia nonostante il costo non sia particolarmente invitante è anche vero che questi termometri sono un gioiellino di tecnologia ed offrono notevoli vantaggi rispetto ad un termometro classico. JoyWing conta di portare i primi termometri sul mercato tradizionale entro Aprile.
