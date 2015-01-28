Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Wishbone: il termometro intelligente più piccolo al mondo

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Wishbone: il termometro intelligente più piccolo al mondo
Probabilmente il mondo non aveva bisogno di un altro qualunque termometro, ma forse c'è ancora spazio per un termometro intelligente e piccolo abbastanza da stare in un taschino della giacca. Wishbone, prodotto in fase di raccolta fondi su Kickstarter e ideato da JoyWing, dispone di alcune caratteristiche che lo rendono molto particolare rispetto ai concorrenti. Prima di tutto Wishbone è piccolo, è veramente piccolo, misura meno di 5Cm considerata la sua particolare forma ad Y, inoltre misura la temperatura senza necessità di alcun contatto con la pelle del paziente, piccolo o grande che sia. Wishbone utilizza un sensore ad infrarossi e una serie di algoritmi piuttosto avanzati per rilevare la temperatura. Anche la modalità di funzionamento di Wishbone è decisamente particolare. Si collega al jack audio dello Smartphone e trasmette la temperatura rilevata ad un app presente sul telefonino. Impressionante il pochissimo tempo che Wishbone impiega per rilevare la temperatura, circa 2 secondi, wow! Naturalmente l'app è sufficientemente sofisticata da consentire di conservare lo storico dell'andamento della temperatura per più persone contemporaneamente. Il costo non è particolarmente economico se paragonato a quello dei termometri tradizionali. Per avere nel taschino uno di questi termometri occorrono, approfittando della campagna su kickstarter, fra i 26$ e i 35$. Tuttavia nonostante il costo non sia particolarmente invitante è anche vero che questi termometri sono un gioiellino di tecnologia ed offrono notevoli vantaggi rispetto ad un termometro classico. JoyWing conta di portare i primi termometri sul mercato tradizionale entro Aprile.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Apple Watch in arrivo per Aprile, parola di Tim Cook

Articolo Successivo

Apple brevetta un Game Controller per l'iPhone

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

Come scegliere il trapano avvitatore perfetto per le proprie esigenze

30/09/2022

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

I vantaggi offerti dalla robotica industriale

28/09/2022

Gli errori più comuni in materia di video editing

Gli errori più comuni in materia di video editing

12/08/2022