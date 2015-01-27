Apple brevetta un Game Controller per l'iPhone
di Redazione
27/01/2015
Il brevetto No. 8,939,838 dal titolo "Accessory for playing games with a portable electronic device" - "Un accessorio per giocare attraverso un device elettronico" sembra essere abbastanza chiaro. Apple potrebbe tirare fuori presto dal cilindro un game controller sul quale incastrare un iPhone. Lo scopo è semplice, liberare la superficie video destinata alla visuale del giocatore e consentire un'interazione ugualmente efficace attraverso un controller che estende le capacità dell'iPhone. Nel testo del brevetto si legge:
"Sfortunatamente, anche se utilizzare device elettronici portatili per giocare può essere divertente, può anche rivelarsi scomodo, in particolar modo sulle perirferiche portatili dotate di uno schermo touch. Lo stesso schermo usato per visualizzare i movimento di un avatar potrebbe essere utilizzato per controllarlo. Questo tipo di soluzione può comportare che le dita coprano l'azione. Nonostante questi device portatili includano delle interfacce realmente efficienti, quando si gioca è spesso desiderabile disporre di un'interfaccia utente maggiormente specializzata"In pratica è una rivoluzione che va in direzione nettamente contraria a quella tipica del multi-touch sullo schermo ma che in una qualche misura potrebbe migliorare l'interazione con il telefonino almeno per quanto riguarda i giochi. Il controller potrebbe esere dotato di un D-Pad, un joystick e alcuni bottoni per le azioni. Il corpo centrale conterrebbe l'iPhone mentre sul lato destro troverebbe posizione id D-Pad e sul sinistro i vari pulsanti di controllo. Il controller potrebbe essere ulteriormente esteso per interagire con un monitor, o uno storage aggiuntivo. Il brevetto non è completamente nuovo ed è stato depositato già nel 2008 tuttavia solo oggi è stato approvato dagli USA e reso pubblico.
