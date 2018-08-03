Il numero VoiP aiuta le aziende a crescere. Vediamo come

Si diffonde sempre più l’utilizzo di numeri di telefonia VoiP
anche in Italia, grazie all’avanzamento tecnologico della rete internet veloce, sia adsl che fibra. La tecnologia VoiP
consente alla voce di passare su internet con una qualità eccellente e al contempo abbattendo il tradizionale costo legato al canone fisso.
Ottenere la portabilità del numero di telefono fisso
da un gestore tradizionale a uno che offre la tecnologia VoiP è oggi semplicissimo, bastano soli 15 giorni lavorativi
e nessuna penale da pagare per slegarsi dai vincoli passati.
OlimonTel
ad esempio è un gestore 100% italiano che offre al cliente la possibilità di portare il suo vecchio numero abolendo il costo del canone. Il vantaggio in termini economici
non si ferma qui: le chiamate urbane e interurbane costano solo 1 cent senza scatto alla risposta e soli con soli 4 cent si chiamano tutti i cellulari, compresi gli operatori virtuali come Iliad.
Chiaramente le aziende sono sempre più interessate a questo tipo di servizio, in quanto una volta effettuata la portabilità è possibile utilizzare quel singolo numero di telefono su tre diversi dispositivi, ovvero sul cellulare, sul telefono VoiP
e sul centralino virtuale
, tutti e tre contemporaneamente e con la stessa qualità di ascolto e ricezione.
Registrandosi nell’area clienti MyOlimonTel.it
è possibile attivare i propri servizi con un clic, in maniera modulare e facilmente scalabile e questi sono altri due elementi essenziali per chi gestisce un’azienda. Attivando il proprio nuovo account è possibile usare la forma di pagamento che si preferisce e in tal modo il credito viene ripartito su tutti i numeri che il cliente decide di utilizzare.
Altra funzione imprescindibile per chi fa business è il sempre raggiungibile, un backup di chiamata che consente di trasferire la chiamata in entrata su un numero, fisso o mobile, che il cliente indica direttamente nell’area MyOlimonTel.
Rispetto alla scalabilità dell’offerta va anche segnalato che OlimonTel
permette di effettuare la portabilità per archi di numerazione da 10, 100, 1000 numeri, il che significa che un’azienda che vede crescere la sua attività può risparmiare in maniera considerevole, senza rinunciare alla qualità e nemmeno all’economia di gestione.
La tecnologia VoiP sta ormai diventando un must per chi vuole essere al passo coi tempi, per comunicare in assoluta libertà e senza vincoli grazie alle potenzialità offerte dalla linea internet veloce. Un’azienda che mette al centro del proprio interesse il potenziale comunicativo e il rapporto con i clienti non può fare a meno di un servizio innovativo rivolto al futuro della comunicazione digitale. I servizi come Numero VOIP
di OlimonTel
oggi ti permettono di ottenere subito grandi vantaggi.