I modelli e le caratteristiche da valutare per acquistare un notebook
02/08/2018
Se operi spesso in mobilità il notebook è lo strumento ideale per il tuo lavoro utilizzabile praticamente ovunque: a casa, in treno, in aereo, in vacanza ecc. Esistono varie tipologie di notebook presenti sul mercato e per scegliere il modello più adatto alle proprie necessità bisogna valutare due aspetti: il budget a disposizione e la destinazione d’uso. I modelli di ultima generazione sono ormai in grado di fornire prestazioni praticamente simili ai normali pc fissi, offrendo ovviamente il vantaggio della trasportabilità. Il mercato è ricco di notebook offerte ma è opportuno valutare i diversi modelli disponibili e le principali caratteristiche da tenere a mente prima di procedere all’acquisto.
Le varie tipologie di computer portatiliI computer portatili possono essere suddivisi in quattro principali tipologie: notebook, netbook, ultrabook e dispositivi 2-in-1 oppure all-in-one. Ilnotebook è il classico computer portatile con una diagonale dello schermo che generalmente oscilla tra i 12 ed i 13 pollici, anche se i modelli più evoluti possono arrivare fino a 20 pollici. In questa particolare categoria sono presenti anche le cosiddette workstation portatili. Il netbook è un computer portatile più economico con una diagonale dello schermo che può arrivare a 10/11 pollici ed è privo di unità CD/DVD. L’ultrabook è un modello piccolo, leggero, con un’unità a stato solido chiamata SSDe con un prezzo più alto rispetto ai precedenti modelli. La diagonale dello schermo è di circa 12/13 pollici mentre il design assicura una migliore estetica ed una maggiore robustezza. Il dispositivo 2-in-1 all’occorrenza può essere usato sia come portatile che come tablet offrendo una grande versatilità in base alle diverse esigenze. Questi modelli sono dotati di uno schermo touch ed in alcuni casi di connettività 3G/4G/LTE. In realtà ci sarebbero altri due modelli sul mercato: i Chromebook che utilizzano il sistema operativo Chrome OS ed i MacBook che invece si basano sul sistema operativo MacOS.
La risoluzione dello schermoTra i primi aspetti da valutare c’è la risoluzione dello schermo che incide notevolmente sulla qualità visiva di foto, video ed immagini durante la fruizione del dispositivo. La risoluzione rappresenta il numero di pixel presenti sullo schermo e va scelta in base alla destinazione d’uso del notebook. In genere maggiore è la risoluzione e migliore è la qualità visiva, ma bisogna sceglierla anche in base alla diagonale. Una risoluzione troppo alta su uno schermo inadeguato potrebbe provocare problemi nella visualizzazione di immagini e caratteri, con un conseguente affaticamento della vista. Allo stesso modo una risoluzione troppo bassa rischierebbe di provocare problemi nella corretta visualizzazione delle informazioni presenti sullo schermo.
Il processoreUn altro elemento importante da valutare è il processore, di cui ne esistono fondamentalmente due modelli: Intel e AMD. Sarebbe preferibile scegliere processori dotati di una frequenza in MHz molto elevata, soprattutto per chi ha necessità di utilizzare programmi molto pesanti come videogiochi o software di elaborazione grafica.
La memoria RAMLa memoria RAM rappresenta una memoria “volatile” che ha il compito di memorizzare temporaneamente determinate informazioni sui programmi in esecuzione. Il sistema operativo del computer quando è in esecuzione carica i programmi di cui ha bisogno nella memoria RAM a disposizione, che deve essere molto ampia per garantire una buona velocità di esecuzione e di riproduzione.
La batteriaLa batteria rappresenta un ulteriore requisito da valutare attentamente soprattutto per chi utilizza il notebook in mobilità. L’autonomia è piuttosto variabile poiché dipende dalle modalità e dalle ore di utilizzo del dispositivo. Per valutare l’autonomia delle batterie bisogna considerare i mAh, cioè i milliampere/ora. Maggiori sono i mAh e maggiore è la durata del dispositivo.
