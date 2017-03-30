Home Notebook Razer Blade Pro 2017, il laptop gaming per professionisti si aggiorna

di Redazione 30/03/2017

E' in arrivo un update per Razer Blade Pro, il notebook dedicato ai gamer capace di performance competitive ed in grado di mantenere il passo con i celebri ROG (Republic of Gamers) di Asus. Razer Blade Pro 2017 ha una nuova CPU Intel Core i7, della settima generazione, ed un comparto audio / video completamente rinnovato che farà senz'altro prendere in considerazione l'acquisto a chi è alla ricerca di un notebook per videogaming stabile e potente. Razer Blade Pro 2017 è costruito con gli stessi materiali e il design del modello precedente; tuttavia la presenza di RAM più rapide e il nuovo Intel Core fanno la differenza che ci meritiamo. Nello specifico, esaminando le specifiche tecniche, scopriamo un telaio in alluminio, unibody, in accoppiata ad uno schermo multi touch da 17,3 pollici, con una risoluzione da 3840 x 2160 particolarmente brillante e in grado di enfatizzare i dettagli più importanti su video. La bellezza del 4K si unisce alla potenza di Intel Core i7-7820HK, processore in grado di raggiungere nientemeno che 4,3 GHz di frequenza se overclockato a dovere. La RAM da 32 GB teme inoltre pochi rivali, essendo una DDR4 a 2.667 Megahertz. Razer Blade Pro 2017: la rivincita di un notebook gaming che ha segnato gli ultimi anni Il comparto tecnico continua con una scheda Nvidia GeForce GTX 1080 dotata di 8 GB di memoria di tipo GDDR5X, che permette l'esecuzione di contenuti in VR. La configurazione dello storage è invece più elaborata rispetto ai laptop tradizionali, essendo costituita da due SSD da 256 GB, 512 GB oppure 1 TB con la configurazione standard RAID 0. Oltre ai cambiamenti di cui si è parlato, Razer Blade Pro 2017 reca anche un miglioramento eccelso a livello video grazie alla certificazione THX, che consente una fedeltà cromatica finora solamente teorizzata e persino il processing di suoni capaci di ricoprire tutto lo spettro udibile dal nostro orecchio. Il sistema di cooling del nuovo laptop Razer è inoltre molto peculiare (a camera di vapore), mentre per chi non ama particolarmente le tastiere a membrana per giocare troverà eccellente la tastiera meccanica con retroilluminazione integrata nel portatile, che si configura così come un must del 2017. Il nuovo Razer Blade Pro 2017 arriverà ad Aprile, completo di connettività Wireless + gigabit Ethernet di ultima generazione, per consentirci di sperimentare le uscite videoludiche degli ultimi mesi, un ottimo banco di prova per un notebook con ingenti risorse.