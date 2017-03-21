Home Notebook Nubia Z17 Mini: le prime news a pochi giorni dal lancio ufficiale

di Redazione 21/03/2017

Manca una manciata di giorni all'evento ufficiale Nubia annunciato per il prossimo 21 Marzo, durante il quale il brand orientale mostrerà al pubblico il nuovissimo Nubia Z17 Mini, smartphone dual-camera di cui fino ad oggi sono trapelate pochissime news in merito. Le prime immagini in merito al dispositivo ci mostrano un phablet compatto, pur senza il caratteristico design di lusso dei top di gamma, ma comunque in linea con molti attuali mid-end. Nubia Z17 Mini verrà proposto in due varianti, una con Snapdragon 652 abbinata a 4 GB RAM, mentre la seconda avrà a bordo uno Snapdragon 653 e 6 GB di RAM. A quanto pare, lo smartphone Android ha un caratteristico pulsante Home, di cui al momento non è possibile verificare la funzionalità per scoprire se sia adibito a funzioni di riconoscimento tattile, oppure sensore per attività fisica, anche se quest'ultima ipotesi appare improbabile. Il pulsante è ben visibile, appena al di sotto del bordo dello schermo e incastonato nella scocca, ma non sembra risultare più di tanto scomodo all'uso del terminale. Uno dei punti di forza del device sarà costituito dalla fotocamera frontale e dalla dual-camera posteriore, di cui vi diamo in anteprima delucidazioni. Nubia z17 Mini, dual-camera e fotocamera di ampia capacità per il nuovo medio-gamma La fotocamera frontale è spiccatamente dedicata a chi ama fotografarsi, da solo o in gruppo, nei cosiddetti selfie panoramici: l'obiettivo da 16 MP parla chiaro ed è nettamente superiore alla maggioranza delle offerte attuali, anche tra i top di gamma. Non mancherà, per i fotografi più "classici", una dual camera posteriore, che rievocherà secondo i rumor quella di Honor V9. L'immagine teaser pubblicata sul profilo Weibo del brand mostra due cerchi in oro che, senza ulteriori indugi, rimandano alla presenza del doppio sensore, che potrebbe rappresentare il vero asso nella manica rispetto a Nubia N1 Lite, un entry level appena ufficializzato al MWC 2017 e disponibile in Italia proprio da questo mese. Per il 21 Marzo dovrebbe inoltre debuttare Nubia Z17, versione "maggiore" di Z17 Lite che farà della batteria interna il suo punto di forza fondamentale, essendo da ben 5000 mAh, un valore che permette ad una grande maggioranza di utenti di completare una giornata senza necessità di ricarica rapida o simili espedienti. Aspettiamo quindi questa doppia rivelazione da parte di Nubia, che sembra più che mai rivolta alla creazione di dispositivi mid-end alla portata di tutti piuttosto che di smartphone dalle funzioni peculiari, strategia a cui invece puntano sempre più brand rivali affascinati dalle nuove potenzialità di Android.