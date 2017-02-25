Home Notebook Asus Vivobook Flip 11: un nuovo convertibile Intel Apollo Lake al MWC 2017

di Redazione 25/02/2017

Anche ASUS scalda i motori per il prossimo MWC 2017: assieme a tante novità per il mondo smartphone ed internet, il brand taiwanese approfitta dell'occasione per portare alla luce una nuova versione di Vivobook Flip 11, di cui molti di noi ricorderanno il modello lanciato la scorsa estate (Flip 11 TP201SA). Il nuovo ASUS Vivobook Flip 11 è un convertibile dall'aspetto moderno incentrato sulla versatilità, il design sobrio ma robusto e la versatilità nella trasformazione da un fattore di forma all'altro. Esattamente come i suoi predecessori, Flip 11 (TP203) ha dalla sua la possibilità di snodarsi grazie ad una cerniera meccanica integrata nel device, permettendoci di trasformare velocemente il dispositivo da notebook a tablet. L'assetto complessivo ne guadagna molto, permettendo una rotazione dello schermo fino a 360°: perfetto se intendiamo passare spesso da un dispositivo dall'input più immediato, con touchscreen, oppure preciso, con tastiera. ASUS Vivobook Flip 11: un hardware impeccabile per tante applicazioni diverse ASUS interviene sull'equipaggiamento hardware di Vivobook Flip 11 con estrema cura, permettendo un salto di qualità rispetto ai modelli predecessori. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, ci troviamo in presenza di un display IPS 11,6 pollici, che potrebbe rispondere a specifiche HD; processori Intel Apollo Lake; 8 GB di RAM e 128 GB di spazio su memoria eMMC da espandere. Pur essendo estremamente sottile e compatto nelle forme, il dispositivo presenta una buona dotazione di uscite esterne, tra cui una Porta USB 3.0, una USB Type-C reversibile, una HDMI video. L'unico svantaggio rispetto al modello precedente è la minor durata della batteria, che passa dalle 11 alle 9 ore: il motivo alla base del taglio dell'autonomia è dovuto a scelte di riduzione dell'ingombro. Tra le altre dotazioni tecniche incluse, un lettore per impronte digitali in grado di aumentare la sicurezza agli accessi e una penna attiva per il disegno e la modifica degli appunti a mano libera. Vedremo Vivobook Flip 11 al MWC 2017, anche se non è escluso che potremo scoprirlo al Computex 2017 nel caso in cui l'appuntamento per qualche ragione saltasse: l'attesa è comunque agli sgoccioli per uno dei convertibili più attesi del 2017.