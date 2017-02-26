Home Mobile Asus Zenfone Live, primo smartphone con live streaming "ritoccato"

di Redazione 26/02/2017

ASUS si prepara a dare nuova vita alla gamma ZenFone, che costituisce uno dei suoi maggiori successi in ambito mobile a diversi anni dal lancio. In attesa della presentazione ufficiale per i prossimi Zenfone 4 al Computex 2017 di Taipei, la casa taiwanese ci presenta Asus Zenfone Live, smartphone Android di fascia bassa ma dotato di un feature particolarmente interessante per chi fa intenso uso di videochiamate. Asus Zenfone Live si presenta con un telaio in alluminio, che ne garantisce sottigliezza e peso contenuto, ed una tecnologia in grado di ridurre i difetti di pelle e viso durante le dirette streaming, mantenendo al contempo una qualità sonora particolarmente elevata per un low-end. Si tratta del primo smartphone al mondo in grado di fare uso della tecnica Real Time Beautification, accessibile tramite l'applicazione BeautyLive incorporata. In questo modo, eventuali imperfezioni della pelle, rughe e sfoghi cutanei, vengono minimizzati ed eliminati durante i live streaming, che possono tenersi su YouTube, Facebook e diverse altre piattaforme compatibili. I livelli dell'effetto complessivo possono essere calibrati da 1 a 10, per un effetto realistico e adatto al contesto. Asus Zenfone Live, l'estetica in tempo reale su smartphone Android Il miglioramento proposto da ASUS Zenfone Live è rivolto anche al comparto audio: grazie ai due microfoni con tecnologia MEMS integrati, è possibile ridurre l'impatto dei rumori di sottofondo, permettendo alla voce di suonare più cristallina e decisa. Per quanto riguarda invece la dotazione tecnica dello smartphone, ci troviamo in presenza di un device con schermo IPS da 5 pollici e curvatura 2,5 D, di qualità HD e un chipset Qualcomm Snapdragon 410. La RAM è da 2 GB, mentre lo storage è disponibile in due tagli, rispettivamente da 16 e 32 GB espandibili fino a 128 GB. La fotocamera è senz'altro nella media per quanto riguarda un device in questa fascia consumer: 13 megapixel con flash LED e autofocus per l'obiettivo posteriore, 5 megapixel con grandangolo 82° e flash LED per l'obiettivo anteriore. Il dispositivo eseguirà l'OS Android Marshmallow con l'ormai nota interfaccia ZenUI, e verrà lanciato in tre colori: Rose Pink, Navy Black e Shimmer Gold. Malgrado l'interesse per lo smartphone in questione sia alto, ASUS non ha ancora counicato con certezza la data d'esordio del terminale: già da adesso si può essere comunque sicuri che potrà essere una buona scelta per chi è solito videochiamare e contattare i propri conoscenti attraverso le principali piattaforme social.