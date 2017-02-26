Asus Zenfone Live, primo smartphone con live streaming "ritoccato"
di Redazione
26/02/2017
Asus Zenfone Live, l'estetica in tempo reale su smartphone AndroidIl miglioramento proposto da ASUS Zenfone Live è rivolto anche al comparto audio: grazie ai due microfoni con tecnologia MEMS integrati, è possibile ridurre l'impatto dei rumori di sottofondo, permettendo alla voce di suonare più cristallina e decisa. Per quanto riguarda invece la dotazione tecnica dello smartphone, ci troviamo in presenza di un device con schermo IPS da 5 pollici e curvatura 2,5 D, di qualità HD e un chipset Qualcomm Snapdragon 410. La RAM è da 2 GB, mentre lo storage è disponibile in due tagli, rispettivamente da 16 e 32 GB espandibili fino a 128 GB. La fotocamera è senz'altro nella media per quanto riguarda un device in questa fascia consumer: 13 megapixel con flash LED e autofocus per l'obiettivo posteriore, 5 megapixel con grandangolo 82° e flash LED per l'obiettivo anteriore. Il dispositivo eseguirà l'OS Android Marshmallow con l'ormai nota interfaccia ZenUI, e verrà lanciato in tre colori: Rose Pink, Navy Black e Shimmer Gold. Malgrado l'interesse per lo smartphone in questione sia alto, ASUS non ha ancora counicato con certezza la data d'esordio del terminale: già da adesso si può essere comunque sicuri che potrà essere una buona scelta per chi è solito videochiamare e contattare i propri conoscenti attraverso le principali piattaforme social.
Articolo Precedente
Sony Xperia XZ Premium: la prima immagine del nuovo smartphone
Articolo Successivo
Asus Vivobook Flip 11: un nuovo convertibile Intel Apollo Lake al MWC 2017
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020