Sony Xperia XZ Premium: la prima immagine del nuovo smartphone
di Redazione
27/02/2017
Sony Xperia XZ Premium: il lancio è previsto a primavera inoltrata?Assieme all'hardware di cui abbiamo appena parlato, il nuovo XZ Premium installerà una porta USB Type-C, un jack audio e un sensore per impronte digitali laterale. Dal momento che la maggioranza degli smartphone Xperia è incentrata su un'esperienza di imaging particolarmente incisiva, Sony potrebbe includere nel dispositivo un sensore CMOS a tre livelli, ottimale per registrare 1000 frame al secondo in qualità full HD, mostrandosi di parecchio più veloce del precedente chip IMX318. Il nuovo XZ Premium potrebbe essere lanciato a primavera inoltrate, possibilmente entro Maggio: si attendono comunque ulteriori indiscrezioni durante il MWC che ha appena aperto i battenti a Barcellona, in cui si sta attendendo la presentazione degli altri device Xperia. Se verranno integrate le novità fotografiche a cui abbiamo fatto cenno, senz'altro ci troveremo davanti ad un high-end completo e particolarmente potente, che potrebbe valere la fiducia degli utenti Sony come non mai negli ultimi mesi.
