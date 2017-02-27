Home Mobile Sony Xperia XZ Premium: la prima immagine del nuovo smartphone

di Redazione 27/02/2017

Anche uno smartphone discusso da tanto tempo a suon di rumor come Xperia XZ Premium di Sony, è finalmente riuscito a comparire in una nuova immagine che restituisce una buona idea di cosa ci aspetterà alla presentazione. Il dispositivo, che verrà probabilmente mostrato dalla casa giapponese al MWC 2017, si rivela in un design che ricorda da vicino il predecessore, Xperia XZ, con forme ergonomiche caratteristiche della serie Xperia, nonostante la presenza di cornici parecchio notevoli che potrebbero non essere apprezzate da chi è alla ricerca di uno smartphone dai contorni più sottili. Xperia XZ Premium eccelle comunque nella ricerca dei materiali utilizzati per la sua costruzione, dall'immagine sembra trapelare una scocca in metallo lucido dal riflesso chiaro, che regala al device molta compattezza, particolarmente evidente lungo i bordi laterali. Il comparto tecnico dello smartphone sarà un altro punto a favore della new entry Sony: uno schermo 4K HDR, chipset Snapdragon 835 e fotocamera da 20 megapixel sono alcuni dei dati tecnici preannunciati. Tra l'altro, Sony ha promesso il lancio a breve di una nuova "Motion Eye", la prima fotocamera mobile al mondo con cattura predittiva, in grado di innescarsi non appena viene rilevato un movimento offrendo le migliori foto precedenti allo scatto vero e proprio, utilizzando una procedura di buffering. Questa tecnologia potrebbe essere integrata anche su Xperia XZ Premium, pur rimanendo al momento una speculazione. Sony Xperia XZ Premium: il lancio è previsto a primavera inoltrata? Assieme all'hardware di cui abbiamo appena parlato, il nuovo XZ Premium installerà una porta USB Type-C, un jack audio e un sensore per impronte digitali laterale. Dal momento che la maggioranza degli smartphone Xperia è incentrata su un'esperienza di imaging particolarmente incisiva, Sony potrebbe includere nel dispositivo un sensore CMOS a tre livelli, ottimale per registrare 1000 frame al secondo in qualità full HD, mostrandosi di parecchio più veloce del precedente chip IMX318. Il nuovo XZ Premium potrebbe essere lanciato a primavera inoltrate, possibilmente entro Maggio: si attendono comunque ulteriori indiscrezioni durante il MWC che ha appena aperto i battenti a Barcellona, in cui si sta attendendo la presentazione degli altri device Xperia. Se verranno integrate le novità fotografiche a cui abbiamo fatto cenno, senz'altro ci troveremo davanti ad un high-end completo e particolarmente potente, che potrebbe valere la fiducia degli utenti Sony come non mai negli ultimi mesi.