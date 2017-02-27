Caricamento...

MWC 2017: presentato il nuovo Nokia 3310 e altri tre smartphone

27/02/2017

MWC 2017: presentato il nuovo Nokia 3310 e altri tre smartphone
Mobile World Congress 2017, Barcellona - Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, Nokia ha ufficialmente presentato il nuovo 3310 e altri tre smartphone con i quali punta a ritagliarsi una fetta di mercato nei prossimi mesi. C’era moltissima attesa proprio sull’evento della casa finlandese, tanto che i problemi tecnici non sono mancati: tanti i giornalisti accreditati rimasti fuori dalla sala e intoppi con gli streaming live per i social network. È il bello della diretta, si dice solitamente in questi casi, ma alla fine le sorprese hanno compensato ampiamente i disagi.

Nokia 3310: i dettagli

Presentato alla fine con una specie di colpo di scena, il più atteso prodotto dell’evento era senza dubbio il nuovo Nokia 3310. Si tratta di una rivisitazione del classico telefonino che ha letteralmente fatto furore ai suoi tempi. La base è quella di una batteria che promette prestazioni strabilianti: 22 ore in conversazione o uso continuativo, un mese addirittura di stand by. Non poteva mancare nemmeno il classico gioco Snake, mentre per le cover le colorazioni disponibili saranno blu, rosso, giallo e grigio. Prezzo ufficiale: 49 euro.

Nokia 6, 5 e 3: prezzi e caratteristiche

Nel corso dello stesso evento al MWC di Barcellona è stato presentato anche il Nokia 6, smartphone già presente sul mercato cinese: costerà 229 euro ed è caratterizzato da uno schermo da 5,5 pollici Full HD leggermente curvo. All’interno pulsa un processore Snapdragon 430 associato a 4 GB di Ram. Le due fotocamere sono rispettivamente da 16 (posteriore) e 8 MegaPixel. Lo spazio di archiviazione è di 64 GB e il sistema operativo è Android Nougat. Questo dispositivo sarà disponibile per il mercato europeo nelle colorazioni nero, argento, blu e bronzo. Pronta anche l’edizione speciale Arte Black da 299 euro. Nokia 5, invece, ha un display da 5,2 pollici e definizione più bassa rispetto al 6 (720p), con un prezzo consigliato di 189 euro. Costerà invece 139 euro il nuovo Nokia 3, con display da 5 pollici e due fotocamere da 8 MegaPixel ciascuna. https://www.youtube.com/watch?v=gIsEqp19Veo
