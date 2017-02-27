MWC 2017: presentato il nuovo Nokia 3310 e altri tre smartphone
27/02/2017
Nokia 3310: i dettagliPresentato alla fine con una specie di colpo di scena, il più atteso prodotto dell’evento era senza dubbio il nuovo Nokia 3310. Si tratta di una rivisitazione del classico telefonino che ha letteralmente fatto furore ai suoi tempi. La base è quella di una batteria che promette prestazioni strabilianti: 22 ore in conversazione o uso continuativo, un mese addirittura di stand by. Non poteva mancare nemmeno il classico gioco Snake, mentre per le cover le colorazioni disponibili saranno blu, rosso, giallo e grigio. Prezzo ufficiale: 49 euro.
Nokia 6, 5 e 3: prezzi e caratteristicheNel corso dello stesso evento al MWC di Barcellona è stato presentato anche il Nokia 6, smartphone già presente sul mercato cinese: costerà 229 euro ed è caratterizzato da uno schermo da 5,5 pollici Full HD leggermente curvo. All’interno pulsa un processore Snapdragon 430 associato a 4 GB di Ram. Le due fotocamere sono rispettivamente da 16 (posteriore) e 8 MegaPixel. Lo spazio di archiviazione è di 64 GB e il sistema operativo è Android Nougat. Questo dispositivo sarà disponibile per il mercato europeo nelle colorazioni nero, argento, blu e bronzo. Pronta anche l’edizione speciale Arte Black da 299 euro. Nokia 5, invece, ha un display da 5,2 pollici e definizione più bassa rispetto al 6 (720p), con un prezzo consigliato di 189 euro. Costerà invece 139 euro il nuovo Nokia 3, con display da 5 pollici e due fotocamere da 8 MegaPixel ciascuna. https://www.youtube.com/watch?v=gIsEqp19Veo
