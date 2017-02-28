Samsung Secure Folder, protezione dei dati personali su Galaxy S7
28/02/2017
Samsung Secure Folder: la privacy su smartphone si rinnova con nuove tecnologieL'uso di Secure Folder sul proprio Galaxy S7 avrà inoltre conseguenze molto particolari per gli utenti: possiamo creare copie delle applicazioni che usiamo più spesso, accedendo con un altro profilo separato alle stesse. Così facendo, potremo utilizzare profili multipli anche per le app che ne consentono uno singolo in uso, tra cui alcune applicazioni di messaggistica. Samsung Secure Folder è ovviamente personalizzabile: possiamo aggiungere cartelle supplementari, cambiare icone e nome dei file, ed eliminare gli elementi superflui, assieme alla possibilità di accedere a funzioni di back up e ripristino dei dati su cloud in caso di emergenza. Non sono necessari particolari requisiti per l'uso dell'app, a parte l'installazione di Android Nougat, un account Samsung e Secure Folder, reperibile sul Samsung Store. Già disponibile su altri device, tra cui Galaxy A 2017, l'app si prepara a raggiungere S6 in tutte le sue varianti, offrendo all'utenza uno strumento di controllo e gestione in più della sempre discussa privacy mobile.
