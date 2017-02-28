Home Mobile Samsung Secure Folder, protezione dei dati personali su Galaxy S7

Samsung Secure Folder, protezione dei dati personali su Galaxy S7

di Redazione 28/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anche i due smartphone Android best-seller di Samsung, Galaxy S7 e S7 edge, avranno a disposizione una tecnologia che permette di proteggere i contenuti memorizzati, e la nostra privacy, in maniera rapida ed efficiente: Samsung Secure Folder, la versione consumer del noto Samsung Knox. Secure Folder ci consente di mettere al riparo da occhi indiscreti file e messaggi in una partizione apposita e cifrata della memoria del dispositivo: un'operazione che non risulterà nuova a chi ha posseduto un Galaxy Note 7, dal momento che l'applicazione era preinstallata sul phablet. Si tratta quindi di una mossa che consente la creazione di una "sandbox" nella memoria del device, inattaccabile dall'esterno e accessibile solamente con un metodo di autenticazione definito dall'utente. Samsung Secure Folder permette di proteggere file, foto, video, contatti e appunti in una cartella omonima, a cui si potrà accedere con PIN, passcode, impronte digitali e un pattern di unlocking. La scelta è già nutrita, tuttavia con l'arrivo di Galaxy S8 si aggiungerà senz'altro la scansione dell'iride come nuovo metodo di sblocco. Samsung Secure Folder: la privacy su smartphone si rinnova con nuove tecnologie L'uso di Secure Folder sul proprio Galaxy S7 avrà inoltre conseguenze molto particolari per gli utenti: possiamo creare copie delle applicazioni che usiamo più spesso, accedendo con un altro profilo separato alle stesse. Così facendo, potremo utilizzare profili multipli anche per le app che ne consentono uno singolo in uso, tra cui alcune applicazioni di messaggistica. Samsung Secure Folder è ovviamente personalizzabile: possiamo aggiungere cartelle supplementari, cambiare icone e nome dei file, ed eliminare gli elementi superflui, assieme alla possibilità di accedere a funzioni di back up e ripristino dei dati su cloud in caso di emergenza. Non sono necessari particolari requisiti per l'uso dell'app, a parte l'installazione di Android Nougat, un account Samsung e Secure Folder, reperibile sul Samsung Store. Già disponibile su altri device, tra cui Galaxy A 2017, l'app si prepara a raggiungere S6 in tutte le sue varianti, offrendo all'utenza uno strumento di controllo e gestione in più della sempre discussa privacy mobile.