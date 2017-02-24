Upspin, il nuovo tool di Google per condividere i file
Nonostante i numerosi strumenti già disponibiliper il file sharing, Google sta lavorando a un suo nuovo progetto che potrebbe affiancare o addirittura mandare in pensione il più famoso Google Drive. Il progetto è chiamato Upspin ed è un tool open source che dovrebbe consentire agli utenti di utenti di condividere in modo sicuro i file con uno nuovo sistema di crittografia, garantendo così maggiore sicurezza. Upspin è ancora uno strumento in via di sviluppo pensato per gli utenti consumer, anche se non è da escludere la possibilità di utilizzarlo a livello aziendale. In ogni caso è ancora troppo presto per dirlo con certezza.
Upspin, i primi dettagli sul nuovo tool di GoogleAnnunciato nel dettaglio tramite il blog ufficiale, Upspin è un nuovo progetto open source in via di sviluppo da Google che servirà per consentire la condivisione dei file in maniera semplice, sicura e immediata. Il progetto, in via di sviluppo da tre ingegneri di Google e si basa sul concetto di uno spazio d’archiviazione nominativo, sulla base di un indirizzo email di una persona. Il percorso del file condiviso sarà incluso in una sorta di cartella per la quale verrà concessa l’autorizzazione di accesso e visualizzazione. Un esempio di percorso di file indicato da Google potrebbe essere [email protected]/dir/file La caratteristica principale di Upspin sembra essere la presenza di un protocollo crittografato. Il proprietario di un file caricato su Upspin potrà inoltre assegnare e modificare una serie di autorizzazioni per la condizione dei file con altri utenti. Inoltre, dovrebbe trattarsi di una condivisione di file non convenzionale: se una persona ha una “cartella nominativa” su Upspin, il file dovrebbe poter essere condiviso in rete più volte senza download e upload. Trattandosi di uno strumento in via di sviluppo, il suo funzionamento completo non è ancora del tutto chiaro; attendiamo quindi maggiori informazioni da parte di Google. Inoltre, anche se annunciato ufficialmente da Google, Upspin non è ancora un progetto completo e disponibile e necessita di ulteriore sviluppo prima della sua diffusione. Per maggiori informazioni è però possibile consultare il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del progetto.
