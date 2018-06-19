YouTube Music è arrivato in Italia: prezzi e dettagli

YouTube Music
e YouTube Premium
sono sbarcati in Italia. Si tratta dei nuovi servizi targati Google ai quali è possibile accedere da ieri, 18 giugno 2018. Il Bel Paese va così ad aggiungersi a quelle nazioni presso le quali i servizi erano già giunti nelle settimane passate, ossia Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Messico, Corea del Sud, Austria, Canada, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Russia, Spagna, Svezia e Regno Unito.
Per accedere a YouTube music bisogna scaricare l’apposita app dal Play Store per i dispositivi Android e da App Store per chi usa iPhone e iPad. Chi ha già un abbonamento a Google Play Music
, può accedere al nuovo servizio YouTube Music Premium in automatico, ritrovandosi tutta la musica acquistata precedentemente e le playlist già memorizzate.
I non iscritti possono accedere a YouTube Music in maniera gratuita, ma per fruire della musica visualizzeranno gli annunci pubblicitari. Per evitarli, occorre sottoscrivere un abbonamento al servizio Premium a 9,99 euro al mese, o 14,99 per il piano famiglia. L’abbonamento consentirà anche di scaricare la musica per ascoltarla offline. Comunque sia, è previsto un periodo di prova gratuito per tre mesi.