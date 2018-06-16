Caricamento...

Honor 7S: in Italia anche nei negozi fisici a 119 euro

16/06/2018

Honor 7S: in Italia anche nei negozi fisici a 119 euro
Honor 7S, lo smartphone annunciato da pochi giorni, sbarca anche in Italia al prezzo di 119 euro. Lo comunica la stessa azienda sulla propria pagina Facebook ufficiale, confermando lo sbarco del dispositivo anche nei negozi fisici delle migliori catene di elettronica. Stiamo parlando di un telefonino di fascia bassa che comunque ha un buon rapporto prezzo/dotazione. Honor 7S ha un display LCD da 5,45" con rapporto 18:9 e risoluzione HD+, un SoC MediaTek MT6739 quad core, 2 GB di RAM e 16 GB di spazio di archiviazione interna espansibile tramite scheda. Il carrellino Sim dispone di tre alloggiamenti che ne consentono l’utilizzo anche in dual Sim. La fotocamera posteriore è da 13 MegaPixel, mentre quella anteriore si ferma a 5 Megapixel. Entrambe sono comunque dotate di flash LED, mentre la batteria da 3020 mAh promette un'ottima autonomia. Il sistema operativo di base è Android Oreo.

Honor 7S | Scheda tecnica

- Display da 5,45" HD+ (1440 x 720 pixel) 18:9 FullView - SoC MediaTek MT6739, quad core 1,5GHz - RAM 2 GB - Spazio di archiviazione: con 16GB di storage espandibile - Fotocamera posteriore da 13 MegaPixel con LED flash - Fotocamera anteriore da 5 MegaPixel con LED flash - Jack audio da 3,5mm - Connettività: Dual SIM, 4G VoLTE, Wi-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + Glonass, micro USB - Batteria da 3020 mAh - Peso: 142 grammi - Dimensioni: 146,5 x 70,9 x 8,3 mm - Sistema operativo Android Oreo con EMUI 8.0
