Honor 7S: in Italia anche nei negozi fisici a 119 euro
di Redazione
16/06/2018
Honor 7S | Scheda tecnica- Display da 5,45" HD+ (1440 x 720 pixel) 18:9 FullView - SoC MediaTek MT6739, quad core 1,5GHz - RAM 2 GB - Spazio di archiviazione: con 16GB di storage espandibile - Fotocamera posteriore da 13 MegaPixel con LED flash - Fotocamera anteriore da 5 MegaPixel con LED flash - Jack audio da 3,5mm - Connettività: Dual SIM, 4G VoLTE, Wi-FI 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + Glonass, micro USB - Batteria da 3020 mAh - Peso: 142 grammi - Dimensioni: 146,5 x 70,9 x 8,3 mm - Sistema operativo Android Oreo con EMUI 8.0
