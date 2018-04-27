Caricamento...

Addio Google Play Music: c’è YouTube Remix

di Redazione

27/04/2018

YouTube Remix, il nuovo servizio premium di streaming musicale manderà ufficialmente in pensione Google Play Music. L’azienda di Mountain View ha preso una decisione importante e la conferma sarebbe arrivata il mese scorso durante festival SXSW: Lyor Cohen di YouTube ha confermato il lancio di un nuovo servizio a pagamento, che andrà a sostituirne uno attualmente a disposizione degli utenti. Il passaggio è atteso entro la fine dell’anno, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali sulle tempistiche. In buona sostanza, la nuova piattaforma di BigG sarà la fusione di Google Play Music e YouTube Music e offrirà a chi si iscriverà un’esperienza musicale su misura, con tanto di consigli sui brani o le playlist da ascoltare. Insomma, un nuovo Spotify, secondo quanto avrebbe rivelato un portavoce di YouTube a Droid Life. Qualcuno storce però il naso, poiché Google Play Music per anni è diventato un punto di riferimento per tanti e chi ha rinnovato ultimamente il proprio abbonamento ha anche avuto la possibilità di avere uno sconto rispetto al costo standard. Ad oggi, non si conoscono ancora le tariffe del nuovo YouTube Remix, ma non si dovrebbero discostare molto da quelle di Play Musica.
