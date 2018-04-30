Home Videogame Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

Pokemon Go: in arrivo tante novità, ecco la quarta generazione

di Redazione 30/04/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Pokémon Go si rinnova e tante novità sono state chieste proprio dalla community dei giocatori. Tra le innovazioni che saranno introdotte nelle prossime settimane, si parla dell’arrivo dei Pokémon di quarta generazione, dell'aumento di Level Cap e di modalità PVP. I rumors viaggiano principalmente su Twitter, grazie all’utente PokemonDoctorYT, che in seguito ad un incontro con John Hanke, CEO di Niantic, ha reso pubbliche proprio le sue anticipazioni. Lo stesso Hanke avrebbe dunque confermato che prossimamente sarà aumentato il livello massimo raggiungibile dai giocatori di Pokémon Go, attualmente fissato a 40. Inoltre, dovrebbe essere introdotta la modalità PVP (Player versus Player). E non è tutto, poiché sarebbe stata confermata anche l’introduzione di un sistema di richiesta PokeStop, nuove misure contro i cheater e infine l’organizzazione di un Pokémon GO Fest 2.0, che si terrà molto probabilmente in Germania. A supporto delle sue affermazioni, l’utente PokemonDoctorYT ha pubblicato le foto dell’incontro con il CEO di Niantic, ma comunque le sue rivelazioni sono da considerarsi ancora a livello di indiscrezioni, che andranno confermate ufficialmente.