PlayStation Plus | I giochi gratuiti di maggio 2018, anche Beyond: Due Anime
di Redazione
26/04/2018
Tramite il tradizionale trailer, Sony ha ufficializzato quelli che saranno i giochi scaricabili gratuitamente da tutti gli abbonati servizio PlayStation Plus nel mese di maggio 2018. Continua così il trend della casa nipponica, che offrirà ai possessori di PlayStation 4, PlayStation 3 e PlayStation Vita di scaricare gratuitamente alcuni giochi davvero interessanti, già a partire dal primo giorno del mese prossimo. Per quel che riguarda la console di ultima generazione, occhio a Beyond: Due Anime di Quantic Dream e Rayman Legends di Ubisoft, ma non solo. Ecco la lista completa dei titoli gratuiti su PlayStation Plus a maggio 2018: - Beyond: Due Anime (PS4) - Rayman Legends (PS4) - Risen 3: Titan Lords (PS3) - Eat Them (PS3) - King Oddball (PS Vita) - Furmins (PS Vita) https://www.youtube.com/watch?v=NdOetyCL-uk
