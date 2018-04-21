FIFA 18: i Mondiali di Russia in una nuova modalità gratis?

starebbe per pubblicare una nuova modalità di gioco perdedicata ai Mondiali e interamente gratuita. Secondo i rumors provenienti dagli USA, infatti, la casa produttrice della simulazione calcistica numero uno al mondo, avrebbe pronta una DLC all’interno della quale è presente il. E l’accesso a questa competizione dovrebbe essere addirittura gratuito. Con la stagione calcistica 2017-2018 vicina al termine, dunque, gli appassionati di calcio sono pronti a catapultarsi nella coppa del Mondo di Russia, sia nella realtà, sia nella simulazione. Non ci sarà l’Italia, eliminata dalla Svezia agli spareggi, ma l’interesse per i Mondiali è sempre alto anche nel Bel Paese, ragion per cui la notizia di un contenuto aggiuntivo e gratuito dedicato a questa competizione, non può che fare piacere. In passato, il titolo FIFA ha sempre dato la possibilità di giocare i Mondiali, ma la novità assoluta è rappresentata dal fatto che stavolta lo si potrà fare gratis, purché si disponga di una copia originale per. La notizia deve essere ancora confermata ufficialmente da EA Sports, ma i rumors relativi a FIFA 18 sarebbero confermati da alcuni dataminer che sostengono di aver rinvenuto nel codice sorgente del noto titolo calcistico alcuni riferimenti ad un “Free FIFA World Cup Pack”. Non resta che attendere fiduciosi quella che sarebbe una vera rivoluzione, considerato che in passato, ad esempio nel 2014, EA Sports ha realizzato uno spin-off apposito di Fifa 14.