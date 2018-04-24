Home Mobile Come associare un account PayPal a Samsung Pay

Come associare un account PayPal a Samsung Pay

di Redazione 24/04/2018

Paypal annuncia ufficialmente il supporto a Samsung Pay, il sistema di pagamento mobile dell’azienda Sudcoreana. Secondo quanto riferisce Paypal, il sistema di pagamento sarà attivo da oggi, ma ovviamente non tutti gli utenti lo avranno a disposizione in contemporanea. Insomma, il rollout sta avvenendo in queste ore, quindi occorre avere un po’ di pazienza se ancora sul proprio smartphone non sia in funzione. A partire dal 24 aprile, dunque, è possibile utilizzare qualsiasi metodo di pagamento associato a PayPal con Samsung Pay e l’accordo comprende anche l’accesso a tutte le promozioni del secondo. La transazione è sicura ad ogni livello, poiché al momento del pagamento tramite Samsung Pay, Paypal non invierà informazioni particolari al commerciante, esattamente come avviene quando effettuate qualunque altro acquisto effettuato con Paypal, che non mostra al venditore il codice effettivo della carta di credito. Associare un account PayPal a Samsung Pay Per associare un account Paypal a Samsung Pay bisogna avviare quest’ultima app e premere Aggiungi, presente nella home in alto a destra. A questo punto, occorre selezionare Aggiungi PayPal nella schermata che consente di aggiungere una carta e se è già abilitato One Touch di PayPal, il login avverrà in automatico. In caso contrario, occorrerà inserire le proprie credenziali di accesso e un pin per gli acquisti in negozio. Ora, non resta che indicare la fonte dei fondi per Paypal, accettare i termini di licenza e il gioco è fatto. Insomma, tutto molto semplice e sicuro, una vera e propria rivoluzione nei pagamenti tramite dispositivi mobili.