Smart working: alcuni gadget imperdibili per migliorare la postazione di lavoro da casa

Negli ultimi mesi il termine smart working è entrato nel vocabolario comune e soprattutto nelle abitudini di milioni di lavoratori. Il passaggio dal lavoro in ufficio per alcuni risulta semplice e naturale mentre per altri si può trasformare in un vero inferno. I vantaggi dello smart working sono senz'altro molteplici così come lo sono gli svantaggi che vanno dal difficile bilancio tra attività lavorativa e ménage familiare, al cambio radicale dei contatti (dal faccia a faccia alla videochiamata il passo non è così breve) passando per la non più netta divisione tra vita privata e professionale. Lo spazio lavorativo nel quale si opera diventa dunque fondamentale, per la verità è sempre stato così ma adesso lo è di più e per questo alcuni accorgimenti nell'arredo potrebbero aiutare a favorire l'equilibrio psicofisico. Forse anche per questo oggi va di moda il feng-shui, l'arte geomantica cinese che cerca di armonizzare l'arredo con le energia che dominano il cosmo seguendo la dottrina ermetica del microcosmo e macrocosmo. Con questa logica la postazione di lavoro tende quasi a trasformarsi in uno spazio sacro dove curare la propria mente e il proprio corpo. Alcune categorie di lavoratori come i giocatori di poker professionisti sono abituate a lavorare da casa e consigliano di fare attenzione all’esercizio fisico e in particolare di non sottovalutare i possibili problemi alla schiena. Anche per questo, soprattutto chi soffre di ernie del disco, protusioni vertebrali e scoliosi varie dovrebbe ponderare attentamente l’acquisto di una sedia ortopedica oltre che dedicarsi regolarmente a pause di stretching mirate al rilassamento dei muscoli della schiena. In commercio ve ne sono di tutti i tipi e per tutte le tasche, dagli sgabelli con seduta angolata passando per le sedie ergonomiche con archi a dondolo in legno piegato al vapore. La seduta è del resto un investimento che non si può prescindere considerando che i lavoratori sedentari vi passano circa un terzo della loro giornata. I “comodoni” potrebbero optare per le avvolgenti sedie da ufficio in stile racing che garantiscono comodità e supporto dando un pizzico di brio alla quotidianità. Sulla scrivania non dovrebbe mai mancare un angolo verde. Diversi studi scientifici hanno dimostrato come gli elementi naturali siano un toccasana per ridurre lo stress e in particolare il colore verde migliorerebbe le capacità di attenzione aiutando a rilassare la vista. Dai cactus ai bonsai, la scelta del compagno vegetale dipende sempre dai gusti e dalle tasche di chi acquista sebbene in ambiente casalingo varrebbe la pena optare per piante ossigenanti che liberano l'aria dell'angolo studio da agenti atmosferici inquinanti e perciò gli esperti di specie botaniche consigliano tra gli altri il ficus, lo spatifillo, il pothos e la dracena. Per evitare di perdere tempo con fili e caricatori dei vari dispositivi elettronici senza i quali oggi è diventato praticamente impossibile sopravvivere, conviene organizzare sulla scrivania o appena a ridosso dell'angolo lavoro una piccola power station provvista di numerose porte usb dove poter collegare e tenere sempre in carica i vari smartphone, tablet e altri strumenti elettronici senza ingombro e caos di fili. Un ambiente profumato aiuta a combattere lo stress e anche per questo candele profumate, incensieri o dispersori di oli essenziali dovrebbero essere un gingillo essenziale del quale non privarsi mai per evitare squilibri nervosi. Sempre in tema di nervi, a portata di mano dovrebbe sempre esserci una pallina antistress (un ottimo gadget per allenare avambracci d'acciaio) mentre varrebbe anche la pena munirsi di una comoda borraccia a tenuta termica per mantenersi idratati e avere sempre il giusto apporto di liquidi nell'organismo. Le distrazioni non sono del tutto bandite e tra una call con i colleghi e una task da completare, un breve stacco di qualche minuto con un gadget scacciapensieri potrebbe aiutare a ritrovare la concentrazione. In questo caso la fantasia dell'acquirente non ha limiti e i maggiori portali di acquisti online forniscono una marea di paccottiglia sfiziosa come l'intramontabile pendolo di Newton (per i profani sono le file di palline metalliche che rimbalzano le une su le altre attaccate ai fili) passando per un rompicapo classico come il cubo di Rubik o bizzarri set di mini golf da scrivania.