Facebook: i video pubblicitari anche su Messenger
di Redazione
20/06/2018
Facebook anticipa la presenza dei messaggi pubblicitari all’interno della propria app Messenger. La conferma di questa indiscrezione arriva da un portavoce di Mark Zuckerberg che a Quartz ha ammesso che per un numero ristretto di utenti, l’esperimento è già in corso. “Pubblicheremo annunci video in modo graduale e ponderato - fanno sapere dal social network - . Le persone che usano Messenger ogni mese sono la nostra priorità e continueranno ad avere il controllo della loro esperienza”. La notizia che non farà di certo felici gli utenti è rappresentata dal fatto che la disattivazione completa degli annunci non sarà possibile, poiché gli iscritti a Facebook Messenger potranno solamente nascondere un determinato annuncio, segnalarlo o gestire le proprie preferenze rispetto alle pubblicità, ma non potranno bloccarle totalmente. In realtà, comunque, gli annunci video sono già in test dallo scorso anno e non sembra che abbiano modificato il comportamento degli utenti, come ribadisce in un’intervista rilasciata a Recode da Stefanos Loukakos, a capo del settore pubblicitario di Messenger. “La priorità assoluta per noi è l'esperienza dell'utente - dice - . Quindi non sappiamo ancora se funzioneranno. Tuttavia, fino ad ora, quando abbiamo testato gli annunci di base gli elementi grafici non mostravano alcun cambiamento su come le persone usavano la piattaforma o sul numero di messaggi che inviavano”.
